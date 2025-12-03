Los venezolanos María Corina Machado y Edmundo González, premio Convivencia de la Fundación Manuel Broseta

El jurado de los Premios Convivencia de la Fundación Profesor Manuel Broseta, en su edición número 34, ha escogido a los venezolanos María Corina Machado y Edmundo González como galardonados de este año. Lo ha hecho un jurado presidido por el exministro socialista Jordi Sevilla, que los ha elegido por representar “una vía pacífica al cambio y la transformación de Venezuela”.

Edmundo González fue el candidato a las últimas elecciones venezolanas (que ganó, según organismos internacionales como el Parlamento Europeo), mientras que la dirigente opositora María Corina Machado ha sido distinguida con el Premio Nobel de La Paz este año.

"Fomento de la participación masiva y pacífica"

El presidente del jurado y portavoz esta edición, el exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, ha recordado que el premio trata de “distinguir a las personas físicas, juridicas o instituciones que hayan destacado en la defensa de la libertad, la justicia, la defensa de la libertad y el pluralismo ideológico”. En este sentido, el jurado ha decidido galardonar a González y Machado por “la labor que están desempeñando en la lucha por todos los valores que dan fundamento en Venezuela a la Fundación Profesor Manuel Broseta”.

“Es una muestra de apoyo que queremos dar desde aquí por entender que tanto Edmundo González, presidente electo como Maria Corina Machado, luchan contra la dictadura venezolana”, ha destacado Sevilla. A su juicio, los dos “están luchando por la libertad de los presos políticos en Venezuela y por el fomento de la participación masiva y pacífica tanto en las últimas elecciones como en las manifestaciones que está habiendo”.

Parte del jurado de los Premios Convivencia hablando / Daniel Tortajada

Edmundo González vendrá a recogerlo

Considera el exministro que en el país se da “un momento especialmente delicado e importante para apoyar desde la Comunitat Valenciana y la Fundación a aquellas personas que en este momento están por una vía pacífica en el cambio y la transformación en Venezuela”.

Asimismo, ha dicho que, salvo sorpresa o -nuevo- conflicto diplomático, Edmundo González ya ha confirmado que acudirá a recoger el premio. “Lo va a tener un poquito más difícil Corina, porque o bien seguirá en la clandestinidad o bien, si se da un cambio, tendrá otro tipo de compromisos”, ha dicho. Pero enviará a una representación para recoger el galardón en el acto, que siempre se celebra en el Palau de la Generalitat y que será en torno al 15 de enero, fecha del asesinato de Broseta.

El jurado

En esta edición, forman parte del jurado Nuria Martínez, consellera de Justicia y Administración Pública; Vicente Lafuente, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana; Montserrat Torija, directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior; Fernando Canós, director General y director territorial Este en Banco Sabadell; Eva Mª Giner, rectora de la Universidad Internacional de Valencia (VIU); y Juan Viña, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universitat de València y presidente de la Fundación Cañada Blanch.

También, Ramón Serra, miembro de la Real Academia de la Cultura Valenciana, empresario y coleccionista de arte; Manuel Broseta Dupré, presidente de Broseta Abogados; Antonio Arias, presidente de Vectalia; Begoña Clérigues, periodista y directora de comunicación en Cámara Valencia y el secretario general de la Fundación, Mariano Vivancos.

Jordi Sevilla no quiere hablar -ahora- de Sánchez

A pesar de llevar unos días promoviendo en medios de comunicación un movimiento interno del PSOE para “pasar página de Pedro Sánchez”, el exministro socialista Jordi Sevilla no ha querido responder a preguntas de actualidad política. Ni sobre ese movimiento para “canalizar el descontento” en el partido, ni sobre el estado de las relaciones entre Junts y el Partido Socialista. “Estoy aquí en calidad de presidente del jurado y prefiero circunscribirme a temas que tengan que ver con eso”, se ha limitado a decir.