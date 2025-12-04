Bernabé se topa con la crisis de Salazar en el PSOE

El 1 de diciembre de hace un año Pilar Bernabé tomaba un vuelo de madrugada a Sevilla para poder participar en el 41º Congreso del PSOE. Acababa de ser nombrada nueva secretaria de Igualdad, lo que en la estructura de la formación supone un ascenso fulgurante hasta el cuarto puesto del escalafón interno. Esas responsabilidades le han llevado esta semana a ser una de las dirigentes de la cúpula que ha tenido que dar explicaciones ante sus homólogas de las federaciones del partido por la crisis del caso del exasesor de Pedro Sánchez en el Gobierno y el partido, Francisco Salazar.

Fue en una reunión telemática el miércoles por la noche donde responsables del área de feminismo de distintas partes de España reprocharon falta de diligencia por parte de la organización para poder resolver el asunto de Salazar, quien suma dos denuncias de acoso sexual por parte de dos militantes que trabajaron con él en la Moncloa. Estas no han visto ningún tipo de avance en los cinco meses que acumulan, algo que ha soliviantado ánimos internos, con exigencia de medidas a la dirección del partido. Y ahí, tras un año en el cargo, el caso le ha caído a Bernabé, si bien ella sostiene que no es competencia directa de su área.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana intervino en el encuentro del miércoles por la noche donde, según fuentes socialistas, relató la evolución del caso, aseguró a sus compañeras de partido que lamentaba que las mujeres denunciantes no se hubieran sentido acompañadas por la formación y las citó para una segunda reunión que, por el momento, no tiene fecha. Horas después, ante los medios de comunicación, pedía perdón a las mujeres que se hayan sentido desatendidas, se comprometió a "mejorar todos los mecanismos" y dejó claro que su partido se toma "muy en serio" las denuncias.

Pilar Bernabé, en el centro, junto a Carlos Martínez, José Luís Rodríguez Zapatero y Óscar Puente en Salamanca. / L-EMV

No obstante, fuentes próximas a la dirigente socialista remarcan que ella no es la encargada de la gestión de esas dos denuncias ni mucho menos la responsable de que no haya habido avances. Tampoco de que las quejas hayan desaparecido de la plataforma interna, sino que estas dependen de un "órgano independiente". Así, estas mismas fuentes especifican que la convocatoria de la reunión es porque se trata de un tema de actualidad política que afecta a Igualdad y se estaban dando muchas noticias al respecto que se debían aclarar. .

Críticas del PP

Bernabé se ha topado con la patata caliente del caso Salazar después de un año en claro ascenso en las filas socialistas. Sin embargo, la crisis abierta por el exasesor en la Moncloa le ha acabado salpicando con críticas directas del nuevo portavoz del Consell, Miguel Barrachina, quien ha señalado que es "especialmente grave" que quien debía "velar por la igualdad" en el PSOE ha "incumplido la obligación" de proteger a las víctimas de tratar de ocultar las denuncias por acoso sexual y les ha exigido "asumir responsabilidades".

"Cada vez que hay un escándalo de socialistas en España, hay valencianos socialistas de por medio", ha dicho el portavoz del Ejecutivo autonómico citando directamente y de carrerilla a José Luis Ábalos, Diana Morant, Rebeca Torró o Pilar Bernabé.

También se ha lanzado contra Torró y Bernabé la portavoz de Violencia contra la Mujer del Grupo Popular en las Corts, Verónica Marcos, quien ha señalado a ambas como “responsables políticas de primer nivel” en el intento de "silenciar y frenar" las denuncias de acoso sexual contra Salazar.

Bernabé y Torró son dos de las principales referentes no solo del PSOE, sino especialmente del PSPV, un trinomio si se suma a la líder de la federación, Diana Morant, como se visibilizó en el acto en la Petxina de hace tres semanas que protagonizaron. Así, frente a las críticas del PP, Morant ha mostrado su solidaridad con las denunciantes y ha afirmado que el partido socialista "ha vuelto a actuar con contundencia".