El Consorcio de Valencia 'asciende' a sus brigadistas a bomberos forestales

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha asistido en Torrent al acto institucional del Consorcio Provincial de Bomberos para anunciar la mejora de las condiciones laborales de sus 355 brigadistas forestales, que a partir del 1 de enero de 2026 tendrán la consideración de Bomberos Forestales. Tendrá un coste para el consorcio de unos 800.000 euros al año.

En el evento, al que ha asistido el presidente del Consorcio, Avelino Mascarell, la alcaldesa Amparo Folgado, representantes sindicales y responsables técnicos de la entidad dependiente de la Diputació, se ha hecho entrega de esta consideración a más de 70 brigadistas, en representación de toda la plantilla operativa.

Mompó ha asegurado que “hoy cerramos una deuda histórica con un colectivo esencial para la provincia. Durante años, más de 350 profesionales han sostenido el escudo verde de la provincia operando bajo un marco que ya no se sostenía. Con este reconocimiento corregimos una anomalía y les damos la consideración que merecen: la de Bomberos Forestales”.

Equiparación en derechos

El presidente provincial ha explicado que “en un servicio público no puede haber trabajadores de primera y de segunda. Si el riesgo se asume en nombre de toda la ciudadanía, los derechos deben ser equiparables”. Por ello, ha destacado que esta actualización “no es un gesto simbólico, sino un paso en dignidad laboral, justicia y profesionalización de un servicio que es clave para la seguridad ambiental de la provincia”.

Mompó ha subrayado que “ellos son los guardianes de nuestro territorio; la pieza que convierte la estrategia de prevención en una realidad sobre el terreno”. Y ha concluido asegurando que “los responsables políticos estamos de paso, pero ellos permanecen. Este Consorcio quiere dejarles un legado real: mejores condiciones, un marco profesional estable y los medios que necesitan para seguir protegiendo nuestros montes 365 días al año”.

Por su parte, el presidente del Consorcio, Avelino Mascarell, ha mostrado su "satisfacción porque esta modificación de su consideración profesional, unido al nuevo convenio laboral que hemos suscrito recientemente, supone una mejora muy relevante en las condiciones de los trabajadores del colectivo", afirma que "esto se traducirá en un mejor servicio a la ciudadanía y al patrimonio forestal de nuestros municipios", y recuerda que "al incalculable valor medioambiental de nuestros montes se une en muchas ocasiones su importancia para el desarrollo económico y social de los municipios, ya sea por su impacto en labores agrícolas y ganaderas, o por su capacidad para promover el turismo de interior en zonas en riesgo de despoblación".

Protección del colectivo

Esta actualización de su consideración profesional tendrá un impacto directo en las condiciones del personal de las brigadas forestales del Consorcio. Así, el cambio permitirá ampliar el reconocimiento de determinadas enfermedades profesionales asociadas al trabajo en el entorno forestal y mejorar las condiciones de jubilación de un colectivo especialmente expuesto a riesgos físicos y ambientales; entre otros aspectos.

Al mismo tiempo, este avance facilita una mayor integración operativa entre los bomberos del Consorcio y las brigadas forestales, reforzando la coordinación en tareas de prevención, vigilancia y apoyo en la extinción, especialmente en labores de perímetro.

La entrada en vigor simultánea del nuevo convenio del personal laboral consolida este avance, ya que incorpora mejoras organizativas y retributivas, actualiza funciones y adapta la estructura profesional del servicio a la normativa estatal sobre bomberos forestales.

Con ello, el Consorcio garantiza mayor seguridad jurídica, mejor respaldo social y una integración más sólida entre el colectivo de bomberos y los 355 efectivos que conforman la plantilla de brigadistas forestales.