Emoción, agradecimientos a Mazón y expectación en el intercambio de "responsabilidades" del Consell

Los consellers ya tienen en sus manos las responsabilidades a las que deberán hacer frente en los próximos meses. Después del acto institucional de la jura del cargo en el Palau de la Generalitat, con toda la pompa protocolaria que le corresponde al Saló de Corts, lugar para los eventos de relumbrón, ha llegado esta tarde la hora de tomar sus competencias materializada simbólicamente en el intercambio de carteras (fabricadas este año en Picanya), un "traspaso de responsabilidades", según ha explicado el nuevo vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Díez, quien ha ejercido de maestro de ceremonias del evento en la Ciudad Administrativa, demostración del cambio de la ceremonia a la acción, la entrada en faena.

La primera en intervenir y ceder parte del testigo ha sido la vicepresidenta primera, Susana Camarero, quien ha dejado las competencias de Servicios Sociales a Elena Albalat. En un discurso en el que se ha emocionado al final, Camarero, que se queda con las responsabilidades de Vivienda, Empleo, Igualdad y Juventud, ha agradecido a Carlos Mazón de quien ha indicado "hace dos años confió en mí, mi experiencia y mi trayectoria., gracias a esa confianza hoy podemos presentar un balance que demuestra que el cambio no solo era necesario sino posible".

Los nuevos consellers acuden al acto de intercambio de carteras en la Ciudad Administrativa, este jueves. / Francisco Calabuig

Ahora, ha señalado, asume las responsabilidades de empleo de la mano de José Antonio Rovira, quien ha reivindicado los datos como un resultado del que se siente "orgulloso". Esos mismos datos los ha aplaudido Camarero quien ha incidido que demuestran que la Generalitat "va en buen camino". "Afronto el reto con determinación y las ganas de estar a la altura", ha asegurado Camarero quien ha admitido que cuando Juanfran Pérez Llorca, el nuevo 'president' le señaló que debía tomar las funciones de empleo se quedó sorprendida, pero cuando le explicó la hoja de ruta comprendió que la nueva vicepresidencia tiene como objetivo "dar coherencia" a las políticas para "dar sentido a la vida de las personas".

En esta nueva etapa dentro del Ejecutivo autonómico, donde se mantiene como la persona en el escalafón más alto tras el 'president', ha señalado la vivienda como elemento clave de su acción, con la reducción de la burocracia como uno de los objetivos, el Plan Vive para la construcción de hasta 10.000 viviendas como gran ejemplo de actuación y una Oficina Antiokupación que se pondrá en marcha para apoyar a las personas "víctimas" de la "inquiocupación". Asimismo, respecto a las competencias de Igualdad, ha dejado caer varios dardos hacia el PSOE incidiendo en que aquí "no habrá silencios ni miradas hacia otro lado" ante las denuncias.

Pero antes de tomar esta responsabilidad de Empleo de la mano de Rovira, ha dado la cartera de Servicios Sociales, de la que ha reivindicado su propia gestión por haber conseguido "logros reales" tras tener el "mayor presupuesto social de la historia", con 3.000 millones. La cartera se la ha entregado a Albalat, quien hasta ahora ha sido su secretaria autonómica de Infraestructuras sociosanitarias, de ahí que le ha indicado que conoce la casa y la ha considerado "la mejor persona posible" para cederle el testigo de "una de las conselleries más importantes porque cuida la vida".

Elena Albalat recibe la cartera de Servicios Sociales de Camarero. / Francisco Calabuig

En su primer discurso como consellera, Albalat ha indicado que su objetivo es actuar siempre "pensando en mejorar la vida de las personas". Para ello, entre otras medidas, se ha propuesto poner en marcha planes frente a soledad no deseada, aumentar las plazas en las residencias así como avanzar en derechos y oportunidades para las personas con diversidad. También le ha servido el discurso para reivindicar que el Gobierno de Pedro Sánchez debe 400 millones a la dependencia, "lejos del 50 % que marca la ley".