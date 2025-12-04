Solo Gourmet logra salir adelante con éxito de un incendio

La compañía valenciana Gourmet S.A., con sede en el polígono industrial Fuente del Jarro de Paterna, ha culminado un proceso de reconstrucción ejemplar tras el incendio que en 2017 dejó inutilizadas sus instalaciones y afectó a otras seis empresas del entorno. Ocho años después, la firma opera sobre 18.000 m² productivos y se ha consolidado como uno de los proyectos industriales más sólidos de la zona, apoyado en la innovación, la gestión del talento y el crecimiento sostenido de sus marcas Picken y La Cuina.

Desde el primer momento, en Gourmet no se planteó en ningún instante un “hasta aquí hemos llegado”; la reacción fue justo la contraria y se resumía en un mensaje interno muy claro: “Vamos a continuar”. Aunque la compañía se vio obligada a enviar a 91 personas al ERTE, el pequeño grupo que pudo mantenerse en activo se volcó desde el día siguiente en organizar todo lo necesario para seguir adelante, sostener la operativa básica y preparar la vuelta de toda la plantilla.

En paralelo, se incorporaron peritos y equipos técnicos para evaluar con rigor el alcance de los daños y definir un plan de reconstrucción por fases, que ha permitido pasar de una primera planta de 5.000 m² en 2018 a 12.000 m² en 2021 y a los 18.000 m² actuales en 2025, con la incorporación de las naves 43, 45 y 47 en el polígono Fuente del Jarro de Paterna.

Fases de reconstrucción

“De las siete empresas, solo quedó Gourmet. Puede parecer fácil, pero no lo es: seis de las siete no lo consiguieron. Anticípate a tus posibles problemas: revisa seguros, seguridad... Es una forma de aconsejar a nuestros compañeros empresarios. Tras esto, los directivos deben romper el paradigma y dedicarse a otras cosas”, afirma Jaime Álvarez Santamaría, director general de Gourmet S.A.

Las nuevas instalaciones, que han sido diseñadas con ingeniería avanzada, mejoran la seguridad alimentaria y corrigen las debilidades anteriores mediante cuatro salas blancas separadas y líneas continuas que suprimen cruces de producción. Conservando recetas tradicionales mientras satisfacen las tendencias de consumo actuales, como salchichas alemanas con Picken o platos preparados en minutos bajo La Cuina, estos desarrollos aumentan la eficiencia y la trazabilidad. A pesar de desafíos como la inflación, el COVID-19 y los costos excesivos, Gourmet ha logrado este 2025 a cifras récord: más de 3,7 millones de kg producidos y una facturación que sobrepasa los 25 millones de euros.

Gourmet reafirma su compromiso con la innovación, sostenibilidad y equipo humano, fiel a sus valores desde 1975, con certificaciones IFS, ISO 14001 y Zero Waste que avalan su excelencia. Con este hecho y relato de superación la compañía quiere destacar su enfoque con un mensaje esperanzador para el tejido empresarial: quien sale de la crisis, lo hace más fuerte. Gourmet es una empresa familiar valenciana fundada en 1975 y especializada en la elaboración de productos cárnicos de especialidad.