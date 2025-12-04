El líder de Juventudes Socialistas cambia RNE por una radio de Mozambique

Lo habitual es que Víctor Camino, líder de Juventudes Socialistas y diputado del PSPV en el Congreso, entre junto a la diputada de Sumar, Tesh Sidi, todos los martes en el programa de Rosa María Molló en Radio Nacional de España, sin embargo, esta semana los dos parlamentarios han cambiado los estudios de Torrespaña por una radio comunitaria a casi 8.000 kilómetros de distancia en línea recta, en Rapale, una localidad en la provincia mozambiqueña de Nampula.

Camino y Sidi se encuentran en Mozambique en una misión de solidaridad y cooperación con Unicef relacionada con programas de juventud y participación. De hecho, han visitado algunos proyectos de la entidad de la ONU vinculada con la infancia. Desde allí se han grabado un vídeo, que han subido a Instagram, en el que han explicado que no podían participar en la tertulia de la que son habituales en RNE para, en cambio, señalar que han acudido a una radio comunitaria en Rapale. "Este es un país maravilloso, en construcción propia, donde hay mucho poder social", han señalado en la grabación.