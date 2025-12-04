Llorca promete un "salto cualitativo" en la toma de posesión de su nuevo Consell

El nuevo Consell de Juanfran Pérez Llorca echa a andar. Los once consellers han tomado este jueves posesión de su cargo, en un acto celebrado en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat y tras el que el recién estrenado president ha prometido un "salto cualitativo" de este gobierno, el quinto de la legislatura.

Ha habido unanimidad en la fórmula empleada por los dirigentes del Consell y todos han jurado el cargo. Cinco lo han hecho en castellano (Susana Camarero, José Antonio Rovira, Marciano Gómez, Miguel Barrachina y Nuria Martínez) y seis en valenciano, entre ellos los tres fichajes de Pérez Llorca, quien curiosamente prometió el cargo en su toma de posesión en las Corts. Así, han empleado la lengua propia Pepe Díez, Vicente Martínez Mus, Elena Albalat, Mari Carmen Ortí, Juan Carlos Valderrama y Marián Cano.

Tras el protocolo, Pérez Llorca ha tomado la palabra y ha destacado que el nuevo Consell "se pone en marcha ya" sin "perder ni un minuto". "Somos conscientes del momento en el que nos encontramos y conocemos las prioridades", ha asegurado.

El president ha anunciado que esta nueva etapa supondrá un "salto cualitativo" respecto a la era de Carlos Mazón, ya que conocen "qué ha funcionado" en materia de la recuperación de la dana, una de las prioridades.

El popular ha abierto el foco y ha incidido en el peso que le otorga a la vivienda: "Podemos hacer todavía más por el que es el gran problema de la sociedad", ha dicho antes de comprometerse a "seguir avanzando en igualdad, familia e infancia".

También ha situado como "primera responsabilidad" el "garantizar que la confianza pública no se resienta", y ha repetido su voluntad de "tender puentes" con otras fuerzas políticas, instituciones o agentes sociales, evitando "debates estériles", y de "rendir cuentas" con la ciudadanía.

Sin olvidar su tono de alcalde del que siempre presume, se ha comprometido a que su Consell sea un "instrumento para servir al pueblo" y a "trabajar como un equipo" y con la "mano tendida" a "todos". "Y todos son todos, con todos se avanza", ha concluido.