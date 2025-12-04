Martínez Mus: «Tenemos que mejorar la preparación de las ciudades»

«Las ciudades del siglo XXI tienen que tener otra idea inicial». Bajo esta premisa abrió su intervención en el Foro Ciudades del Futuro el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana para la Recuperación y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

El vicepresidente alertó que las ciudades afrontan una serie de desafíos que avanzan a una velocidad mayor de la que pueden seguir:«Las circunstancias cambian más rápido de lo que las ciudades son capaces de adaptarse, pero lo tenemos que intentar. El cambio climático y los fenómenos extremos que estamos sufriendo nos obliga a hacerlo», subrayó. En este sentido, enumeró todos aquellos desafíos que aparecen en el horizonte de las ciudades, como el crecimiento demográfico, la presión sobre los recursos hídricos y energéticos, la movilidad o la gestión de los residuos.

Asimismo, Martínez Mus insistió en la necesidad de crear ciudades más eficientes y que, al mismo tiempo, sean capaces de garantizar la seguridad de sus habitantes. «Esto implica anticiparse, integrar la mejor tecnología disponible y tener la naturaleza como aliada, nunca como adversaria», subrayó. Además, incidió en la importancia de coordinar todas las administraciones para «asegurar un mejor funcionamiento de las ciudades, incluso ante escenarios extremos como los que hemos vivido». Al respecto de esto, el vicepresidente declaró que, «desde la Generalitat creemos que las ciudades tienen que ser más sostenibles, resilientes, eficientes y estar mejor preparadas para afrontar unos desafíos climáticos y demográficos que ya están condicionando nuestro presente».

Al respecto de esto último, Martínez Mus incidió en la idea de que «ya no es una cuestión de futuro» y que «ya lo tenemos aquí».

Preparación ante futuros episodios

En referencia a la dana que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre de 2024, el vicepresidente de la Generalitat apuntó que esa jornada la región vivió un episodio «que ninguna generación anterior había vivido», ya que, en apenas unas horas, llovieron más de 800 litros por metro cuadrado en diferentes puntos de la geografía valenciana. «Estos datos hablan de registros superiores a periodos de retorno de 500 años, como mínimo», apuntó.

Todo ello se tradujo en un volumen de destrucción sin precedentes que se tradujeron en más de un millón de toneladas de residuos, 64 kilómetros de carreteras autonómicas afectadas, 57 polígonos industriales y más de 4.000 edificios dañados y más de 800.000 personas afectadas en una superficie de 562 kilómetros cuadrados, equivalente a todo el territorio de las Islas Baleares. «Se trata de una catástrofe humana, económica y ambiental que nunca antes se había visto. Desde la Generalitat actuamos como creíamos que había que hacerlo: sin esperar, sin excusas y sin preguntar a quién le tocaba cada cosa, sino qué podíamos hacer para dar la mejor respuesta de la forma más inmediata posible», declaró.

En este punto, el vicepresidente recalcó que debemos asumir que este episodio puede repetirse en algún momento. «Esperemos que no, pero debemos estar preparados por si vuelve a pasar y tenemos la obligación de mejorar la preparación», dijo.

Asimismo, Martínez Mus sacó pecho por la gestión de la crisis desde el Consell. «Hemos hecho frente a la mayor catástrofe natural de nuestra historia en prácticamente doce meses, alcanzando un nivel de normalidad que ni el más optimista podía prever el 30 de octubre de 2024», subrayó el vicepresident. Además, Martínez Mus apuntó los 2.561 millones de euros movilizados durante este periodo por parte de la Generalitat para hacer frente a la crisis y criticó «no haber contado con la colaboración del Gobierno de España a nivel financiero».

Pese a ello, el vicepresidente de la Generalitat advirtió que «la reconstrucción no es suficiente» y señaló la necesidad de seguir avanzando para proteger el territorio. Para ello, Martínez Mus recordó la creación del Plan Endavant impulsado por la Generalitat Valenciana, con una inversión de 29.000 millones de euros por parte de todas las administraciones implicadas —la Generalitat aportará el 50 % del total—, para «hacer nuestra Comunitat mejor y que esté más preparada ante desafíos próximos». «Este plan cuenta con una estrategia con visión y recursos para ofrecer soluciones reales y directas para quienes lo perdieron todo, con el propósito de lograr que los municipios afectados en la zona cero tengan espacios más seguros, infraestructuras más resilientes y una planificación preparada para afrontar los desafíos que ya hemos visto y que sabemos que vendrán», explicó.

Paralelamente, Martínez Mus expuso la estrategia de parques inundables por parte de la Generalitat Valenciana, que pretende establecer un plan a medio y largo plazo que transformará más de 1.500 hectáreas de suelo rústico en la ribera del río Turia y el sistema del Pollo y la Saleta. «Los parques inundables no son jardines ni áreas de ocio, sino infraestructuras verdes de protección que funcionan como esponjas naturales que acumulan caudales y reducen el impacto de avenidas, protegiendo de este modo a los municipios», detalló el vicepresidente, quien subrayó que esta es «un complemento para las obras hidráulicas clásicas».

Por último, Martínez Mus recordó que, actualmente, 2,5 millones de personas viven en áreas de alto riesgo de inundación e instó a actuar antes de 2030. «Las ciudades del futuro no son las que tendrán más tecnología, sino las que estén mejor planificadas y que sean capaces de resistir y recuperarse».