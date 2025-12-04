Mompó se revuelve contra Suárez: "Ese día lo que quería es que se enviase la alerta de una puta vez"
El presidente de la diputación reivindica su actuación el día de la dana y resta importancia al debate lingüístico sobre el texto del Es Alert aquella tarde las declaraciones del funcionario Jorge Suárez: "Todavía no entiendo por qué se tardó tanto"
El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha reaccionado esta tarde a las palabras de Jorge Suárez, el funcionario de mayor rango de la Generalitat que había en el centro de coordinación de emergencias de l'Eliana la tarde del día de la dana. El subdirector de Emergencias ha declarado que uno de los motivos del retraso del Es Alert se debió a "cambios lingüísticos" en el mensaje en valenciano que comenzó a prepararse a las 18.15 horas pero no se envió hasta las 20.11 del 29-O.
En concreto, Suárez atribuye a la exconsellera Salomé Pradas y a Vicent Mompó la petición de "cambiar cosas por tema lingúïstico, acentos y demás". Los cambios introducidos se referían a suprimir el acento en "València" y sustituir "tipus" por "tipo" y "aquest" por "este". También hubo debate jurídico en torno a la fórmula "permanezcan en sus domicilios", que planteó dudas jurídicas sobre si se asemejaba a un confinamiento como en la pandemia. Y porque se quiso avisar a los alcaldes de la ribera del río Magro.
Mompó, aludido por Jorge Suárez, ha insistido en redes sociales: "Ese día lo que quería es que se enviase la alerta de una puta vez". Mompó ha recordado así una frase que trascendió en su momento, cuando urgió a los responsables del Cecopi a acelerar el envío ante el riesgo de una nueva pantanada como la de 1982.
Pérdida de "cinco segundos"
El presidente del PP provincial ha tirado de ironía: "Voy a escribir en castellano para que a nadie le cueste 1 hora y 11 minutos entenderme". "Por sentido común, puedo asegurar que si alguien me pasa un texto donde pone 'aquest' y me pregunta, le diré que ponga 'este'. Sin ninguna duda. Pero, en ese caso, hubiésemos tardado cinco segundos más. Ese día lo que quería es que se enviase la alerta de una puta vez y, a día de hoy, todavía no entiendo por qué se tardó tanto".
Mompó, de hecho ha reivindicado su actuación en el día de la dana, en el que estuvo movilizado desde la mañana en la comarca de la Ribera y terminó en el Cecopi durante las horas críticas: "No pediré perdón por haber estado donde tocaba y tratando de ayudar a quienes lo necesitaban".
Por último, Mompó cuestiona que pidiera cambiar el topónimo de València para eliminar la tilde: "Per cert, tot i que València s'hauria d'escriure en accent tancat, l'escric en obert, com marca la normativa. No és creïble que eixe dia diguera lo contrari", termina en su tuit.
