El portavoz del nuevo Consell de Llorca evita admitir errores de la Generalitat en la dana

Miguel Barrachina se ha estrenado este jueves como portavoz del nuevo Consell de Juanfran Pérez Llorca, el tercero que ejerce el cargo en lo que va de legislatura, tras Ruth Merino y Susana Camarero. En su puesta de largo, Barrachina ha empleado un tono suave y pausado y ha prometido "continuidad" respecto al mandato de Carlos Mazón. Una continuidad que ha quedado clara al menos en cuanto a las críticas contra el Gobierno central de Pedro Sánchez y sus dirigentes valencianas, Pilar Bernabé y Rebeca Torró, a quienes ha acusado de tratar de ocultar denuncias por acoso sexual en el seno del PSOE y les ha exigido "asumir responsabilidades".

El portavoz ha defendido que el nuevo Ejecutivo autonómico no rompe con el anterior de Mazón sino que "tienen continuidad" y va a ser "coherente" con las políticas del gobierno previo, destacando sobre todo las rebajas fiscales, los cambios lingüísticos en educación y la rebaja de las listas de Sanidad. Un argumentario que choca con las distancias que ha ido marcando Pérez Llorca con algunas decisiones de esa era mazonista, sobre todo en lo relativo a la herencia que deja la cuestionada gestión de la dana.

En ese sentido, Barrachina no ha querido admitir errores propios de la Generalitat durante la emergencia del 29 de octubre de 2024, algo que sí ha hecho el president, quien además de pedir perdón a las víctimas reconoció que "las administraciones no estuvieron a la altura". Preguntado por esos errores señalados por Pérez Llorca, el portavoz se ha puesto de perfil y ha recurrido al relato oficial mantenido este último año por el equipo de Mazón.

Nuevo Consell, mismo relato

"Bueno, lo que hizo el president fue pedir perdón a las víctimas y animó a que el resto de responsables lo hiciese. Siempre que haya una víctima que piense que no hicimos lo suficiente hay que pedir perdón. Y yo reitero el perdón pedido por Pérez Llorca. Y aseguro que todos los que estuvimos en nuestro sitio ese dia trabajando hicimos todo aquello de lo que fuimos capaces con la información de la que disponíamos. Preferiría no entrar en el debate reiterado de la falta de información de la CHJ y Aemet", ha señalado incidiendo en el relato del apagón informativo, descartado por la jueza de Catarroja.

El 29-O Barrachina ya era conseller de Agricultura y responsable de la presa de Buseo, la única de competencia autonómica y que ese día estuvo fuera del foco de la Generalitat, como admitió el propio expresident Carlos Mazón. La presa se desbordó la noche del 29 de octubre sin que Emergencias lanzara ningún aviso a la población. Esa avenida provocó la muerte de un padre y un hijo, mientras en esa cuenca del Turia se registraron otros siete fallecimientos.

El president pilota el acercamiento a víctimas

Sobre la relación con las víctimas que el nuevo president también quiere rehabilitar, Barrachina ha remarcado que es una "gran preocupación" de Llorca, si bien ha dejado el proceso en manos del jefe del Consell y no ha querido concretar si hay reuniones previstas, abogando por la discreción. "Prefiero que sea él quien lo comunique. El objetivo no es contarlo sino hacerlo", ha añadido subrayando la voluntad de "tender puentes" del de Finestrat.

También ha concretado algunos de los puntos que Pérez Llorca quiere abordar con Pedro Sánchez, a quien le solicitará una reunión en breve. Según el portavoz, la prioridad será abordar la reconstrucción de la dana en busca de más colaboración, pero ha recordado la intención de exigir también la reforma de la financiación, el fondo de nivelación y el agua.

Sigue la guerra con Moncloa

Donde más cómodo se ha visto a Barrachina ha sido en su faceta de azote del Gobierno central y en especial de las dirigentes valencianas del PSOE. Las críticas han venido por el caso Salazar, tras una oportuna pregunta de À Punt, que el portavoz ha aprovechado para cargar contra lo que ha tildado de un "nuevo bochorno nacional" que "afecta al PSOE y como siempre, hay un valenciano implicado".

El popular ha acusado a Bernabé y a Torró de "dedicarse a ocultar denuncias a Pablo Salazar", lo que ha aprovechado para hacer repaso de algunas actuaciones del PSOE "en el ámbito de la mujer": "Las elige en catálogos, coloniza empresas con sobrinas y nos abochorna hoy con presuntos acosos dentro del PSOE a los que la secretaria de Igualdad (Pilar Bernabé) ha hecho caso omiso a las denuncias".