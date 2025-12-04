Pérez Llorca cesa a Cuenca y a Lumbreras, los dos cargos más cercanos a Mazón en presidencia

La salida de Carlos Mazón como presidente del Consell ha ido acompañada, con el relevo de Juanfran Pérez Llorca, del cese de dos de las personas de su máxima confianza. Se trata de José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete; y de Santiago Lumbreras, responsable de Relaciones Institucionales y Transparencia.

Ambos contaban con el cargo de secretarios autonómicos, en el tercer escalafón de la estructura del gobierno autonómico (por debajo del presidente y de los consellers). El nuevo portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha anunciado su cese tras el primer pleno del ejecutivo, celebrado este mismo jueves en el Palau de la Generalitat.

En concreto, Barrachina ha agradecido los servicios prestados a ambos. “Han dedicado lo mejor de su tiempo, de su vida, y han entregado todas sus capacidades a un servicio enormemente exigente. Por tanto, les estamos enormemente agradecidos”, ha asegurado.

La salida de ambos era un secreto a voces, ya que formaban parte del grupo más cercano al presidente Mazón. También integraban esta “zona noble” Cayetano García, secretario autonómico de presidencia; y Paco González, director general de Comunicación y Promoción Institucional, también adscrito a presidencia.

El primero ha sido nombrado secretario autonómico de Economía, en la Conselleria que ahora dirigirá José Antonio Rovira, hasta ahora titular de Educación; mientras que el segundo seguirá en el organigrama, aunque se desconoce qué cargo ocupará, según fuentes cercanas al Consell.

Otro de los ceses anunciados ha sido el de la alicantina Pilar Tébar, secretaria autonómica de Cultura, “cuya dedicación y brillantez no merecen mayores explicaciones”, ha dicho Miguel Barrachina. La Conselleria de Cultura la lidera ahora María del Carmen Ortí, tras el traslado de Rovira a Economía. Al iniciarse la legislatura, Tébar fue designada directora general de Patrimonio Cultural con Vicente Barrera (Vox) como conseller, aunque la salida del partido de ultraderecha del ejecutivo autonómico fue ascendida a secretaria autonómica.

El núcleo duro, ausente durante la dana

La gestión de la Generalitat el 29 de octubre del año pasado, cuando se produjo la dana en la provincia de Valencia que causó 230 muertos, situó bajo el foco al presidente Mazón, ausente aquella tarde por asistir a una comida en el restaurante El Ventorro junto a la periodista Maribel Vilaplana; y también a su círculo más cercano por no haber interrumpido el almuerzo del entonces jefe del Consell, que dimitió un año después de los hechos.

José Manuel Cuenca compareció el lunes en la comisión de investigación celebrada en el Congreso de los Diputados, donde rechazó las críticas sobre su papel en aquel trágico día. Entre otras cosas, aseguró que tuvo localizado a Mazón. Ante la jueza del juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra (que ha citado a declarar a los miembros del equipo de Mazón), Cuenca declaró que la intención en aquel momento era ir a la localidad de Utiel, donde se desató el temporal; y no al Cecopi, donde según asegura nadie les reclamó.

El jefe de gabinete de Mazón, que afirma haber perdido todos los mensajes del 29 de octubre de 2024 por haber cambiado de móvil, viajó aquel día a Xàtiva y a Benigànim, en la provincia de Valencia, y no pudo regresar a la ciudad de València ante los efectos de la dana, pasando la noche en un área de servicio de Carlet, según declaró ante la jueza.

En cuanto a Lumbreras, el secretario de Relaciones Institucionales se marchó a su ciudad, Alicante, a media mañana por cuestiones de “trabajo interno”, y no pudo regresar a València hasta el día siguiente. También viajó a Alicante Paco González, director de comunicación.

Respecto a Cayetano García, recientemente se supo que él mismo desaconsejó emitir la orden de confinamiento el 29 de octubre tras ser consultado desde el Cecopi por la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, responsable de la competencia de emergencias. García fue consultado después de que el presidente Mazón no atendiera la llamada de la consellera, y justificó su escepticismo en el “lío jurídico” que podía ocasionar la decisión.

Posible salida

El futuro laboral de Cuenca y de Lumbreras aún se desconoce. Una de las posibilidades es que se incorporen a la oficina de expresidente que Carlos Mazón habilitará en el edificio Mónaco de la calle del Ingeniero Lafarga, en Alicante, con vistas al paseo de la Explanada. Mazón, en calidad de expresidente, tiene derecho a contar con dos asesores que aún no ha nombrado, además de disponer de vehículo oficial y de chófer.

Los nombramientos de sus colaboradores, aún desconocidos, se formalizarán a través del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, y estos derechos son vitalicios para los expresidentes.