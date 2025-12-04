La resiliencia y la digitalización, pilares de las ciudades del futuro

València acogió el Foro Ciudades del Futuro, organizado por Levante-EMV y Prensa Ibérica con el impulso de Think Tank Smart Cities, Avaesen, Diputació de València, Simetría, Valoriza y Global Omnium. El encuentro, celebrado en la Fundación Bancaja , reunió a instituciones, empresas innovadoras y expertos que están marcando las líneas de la transformación urbana. La primera mesa, moderada por Silvia Tomás, periodista y directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, abordó los principales retos que afrontarán las ciudades en los próximos años: resiliencia, digitalización, sostenibilidad y adaptación climática.

Tomás abrió la sesión destacando que la innovación tecnológica es hoy una herramienta imprescindible para reducir el impacto ambiental y anticiparse a fenómenos como la reciente dana. Su primera pregunta, dirigida a José Luis Diéguez, jefe de Innovación de Simetría, centró el debate: ¿Qué claves deben potenciar las ciudades del futuro?

Diéguez definió dos pilares fundamentales. El primero, la resiliencia, entendida como la capacidad de adaptar las ciudades a eventos cada vez más frecuentes e imprevisibles en un entorno cambiante. El segundo, la digitalización, que permite monitorizar los servicios urbanos, anticipar problemas y actuar con precisión. Ambas dimensiones —afirmó— son esenciales para afrontar no solo el cambio climático, sino también los retos geopolíticos y sociales que transformarán el paisaje urbano.

Integrantes de la mesa del Foro Ciudades del Futuro / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

Desde Valoriza, David Redondo coincidió en que la digitalización está experimentando un avance real en los entornos urbanos. Subrayó que el despliegue de datos en tiempo real permite evolucionar de modelos rígidos a sistemas adaptativos: «Hemos pasado de limpiar cuando toca a limpiar cuando hace falta», afirmó. Para Redondo, el reto no es solo tecnológico, sino cultural: poner al ciudadano en el centro y utilizar la tecnología para mejorar su vida cotidiana.

Herramienta para tomar decisiones

La perspectiva metropolitana la aportó Antonio García Celda, director general de València Capitalidad Verde Europea. Recordó que el año pasado se produjo un cambio de paradigma en la gestión y que las ciudades necesitan planificación a largo plazo, gobernanza compartida entre municipios y una apuesta decidida por el dato como herramienta para tomar decisiones. Insistió en que no sirve de nada que un municipio avance si el de al lado queda atrás, y citó la dana como ejemplo de la necesidad de respuestas coordinadas.

Fresco recordó que la Comunitat es especialmente vulnerable y que la planificación municipal debe situar la energía y la resiliencia en el centro.

Pedro Fresco, director general de Avaesen, introdujo la visión energética. La digitalización es clave, dijo, pero no puede ocultar el reto mayor: transformar el modelo energético hacia fuentes renovables y reforzar la adaptación climática ante fenómenos cada vez más extremos. Fresco recordó que la Comunitat es especialmente vulnerable y que la planificación municipal debe situar la energía y la resiliencia en el centro.

La representante de Smart to People, Victoria Majadas, puso el foco en la ciudadanía. Señaló la paradoja de una población muy activa en redes sociales pero poco participativa en los procesos municipales. Su propuesta: sustituir la lógica de la sanción por políticas basadas en incentivos, premiando las buenas prácticas —reciclaje, eficiencia energética, movilidad responsable— con beneficios directos para el ciudadano.

Financiación insuficiente

El debate avanzó hacia los frenos que dificultan el desarrollo de estas iniciativas. Los ponentes coincidieron en que los ciclos políticos cortos, la lentitud administrativa, la rigidez jurídica y la falta de recursos en los municipios pequeños son los principales obstáculos. Muchos ayuntamientos, señalaron, tienen grandes ideas y proyectos, pero se ven limitados por normativa y financiación insuficiente. Diéguez añadió que «no cualquier dato vale» y que la calidad es imprescindible para tomar decisiones.

Todos coincidieron en que las ciudades del futuro «ya son las ciudades del presente» y que solo mediante la colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanía será posible avanzar hacia urbes más sostenibles

La mesa también permitió conocer avances ya en marcha. Simetría trabaja en soluciones para mitigar la isla de calor, optimizar la recogida de residuos o mejorar la gestión hídrica mediante sensores que detectan el estrés de los árboles. Valoriza presentó proyectos como los contenedores inteligentes de vidrio o las cámaras que detectan impropios en tiempo real. Avaesen, por su parte, explicó el impacto del Índice y la Guía Smart City, herramientas ya implantadas en más de un centenar de municipios.

En su conclusión, todos coincidieron en que las ciudades del futuro «ya son las ciudades del presente» y que solo mediante la colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanía será posible avanzar hacia urbes más sostenibles, más habitables y más preparadas para los desafíos que vienen.