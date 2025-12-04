Llorca destina a Hacienda a uno de los altos cargos del núcleo duro de Mazón mientras cesa al resto

El nuevo Consell de Juanfran Pérez Llorca ha comenzado a desgranar ya la composición del segundo escalón y en este se quedará uno de los altos cargos que han conformado parte del núcleo de Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat. Es Cayetano García quien, no obstante, no se quedará en Presidencia, sino que se irá a la Conselleria de Hacienda, nuevo destino de José Antonio Rovira, donde ocupará el cargo de secretario autonómico de Economía, mientras que los otros dos colaboradores más próximos, Santiago Lumbreras y José Manuel Cuenca, sí que han sido destuidos.

Han sido las primeras decisiones tomadas por el pleno del Ejecutivo autonómico ya encabezado por Llorca y anunciadas posteriormente por Miguel Barrachina, quien también se ha estrenado en el cargo de portavoz. En este sentido, Barrachina ha señalado que la estructura del Gobierno valenciano estará compuesto por las tres vicepresidencias y ocho conselleries (además de la figura del 'president') que anunció el miércoles Llorca y de ellas dependerán 27 secretarías autonómicas, donde se incluye la Abogacía, la Intervención y el nuevo comisionado para la reconstrucción.

Este comisionado lo encabezará Raúl Mérida, un nombramiento que se ha aprobado este jueves, pero que ya se conocía. También se ha oficializado el nombramiento, ya conocido, de los nuevos secretarios autonómicos de la recién creada Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia que dirigirá José Luis Díez: son Vicente Ordaz, secretario autonómico de Comunicación; Jacobo Navarro, secretario autonómico de Análisis, Estudios y Políticas Públicas, y Henar Molinero, secretaria autonómica de Presidencia.

Hasta ahí los nombramientos oficializados este jueves en el pleno del Consell que podrían incrementarse el viernes con la convocatoria de otro pleno para ir perfilando este segundo escalón. En él ha habido más novedades por la vía de las salidas. En este sentido, dejan su cargo la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, uno de los departamentos que han cambiado de titular, de Rovira a Mari Carmen Ortí; el secretario autonómico de Transparencia, Santiago Lumbreras, y el secretario autonómico de gabinete del 'president' y Comunicación, José Manuel Cuenca.

Primer pleno del nuevo Consell de Pérez Llorca / Fernando Bustamante.

Estas dos salidas suponen el adiós de quienes habían sido hasta ahora el núcleo duro de Mazón en el Palau, sus personas de máxima confianza. De hecho, Cuenca ha ejercido como jefe de gabinete de Mazón en los dos años y medio de legislatura hasta su dimisión y el pasado lunes compareció en el Congreso, exhibiéndose como el responsable de gestionar la agenda del expresident, incluida la del 29 de octubre, día de la dana, cuando alargó la comida con Maribel Vilaplana y no acudió al Cecopi hasta las 20:28 horas. Esta decisión la defendió con ahínco Cuenca.

El tercer escalón de Mazón

Lumbreras y Cuenca eran dos de los cuatro secretarios autonómicos que tenía Presidencia bajo el mandato de Mazón, sin contar la Abogacía de la Generalitat. El tercero era Cayetano García quien sí que se mantiene dentro del Ejecutivo autonómico, aunque en Hacienda. Esta conselleria se ha quedado las competencias en "simplificación administrativa", temática de la que era responsable García. De estas funciones se encargará en el nuevo departamento bajo la Secretaría Autonómica de Economía, de donde ha sido destituido Jesús Gual.

Por su parte, el cuarto secretario autonómico que tenía Mazón en Presidencia (aunque ni mucho menos miembro de su núcleo duro) es Pablo Broseta, responsable de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas, una responsabilidad que continúa en el departamento (ahora desgajado) que dirige Díez. No obstante, el núcleo de Mazón se alarga a los directores generales con Maite Gómez, quien ha sido hasta la fecha su jefa de prensa o la directora general de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales, María Jesús Frigols.