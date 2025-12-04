Los sindicatos denuncian que cientos de docentes llevan sin cobrar desde septiembre

Centenares de docentes de la C. Valenciana vuelven a sufrir una "situación grave, insostenible e inadmisible" de retrasos y falta de pago en sus nóminas , una problemática que en algunos casos se prolonga por más de tres meses. El sindicato Stepv estima que son más de 300 profesores sin cobrar, especialmente en Castellón.

Esta crisis de impagos afecta a funcionarios en activo, interinos y personal en diversas situaciones administrativas , incluyendo impagos parciales de complementos o la ausencia de la nómina completa. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado del incremento alarmante de estas incidencias, que están generando "consecuencias económicas, personales y laborales" entre el colectivo educativo.

Según una encuesta reciente de Stepv, de las aproximadamente 300 personas que han respondido, el 52,3% depende de la Dirección Territorial de Castellón, lo que sugiere que es allí donde se concentra el problema principal No obstante, la problemática también ha afectado al resto del territorio, con un 30,2% de los encuestados dependientes de València y un 17,5% de Alicante Stepv considera que es "totalmente inaceptable" que aún haya profesorado que no haya visto "ni un euro desde el mes de septiembre"

Hay varias casuísticas en los impagos, desde profesorado que no ha cobrado absolutamente nada, que solo ha cobrado un mes, o que no ha cobrado la nómina pero sí los atrasos de las nuevas tablas salariales aprobadas en el mes de enero.

Reunión en Castellón

Ante la gravedad de la situación, los cinco sindicatos de la Junta de Personal Docente de Castelló (ANPE, STEPV, CSIF, CCOO y UGT) se reunieron el 1 de diciembre con la Directora Territorial (DT) y el Jefe de Personal. La Dirección Territorial achacó el problema a problemas técnicos que se han visto "agravados por la subida salarial del 0,5%". Además, señalaron la escasez de tiempo disponible, ya que el mes pasado solo tuvieron 6 días para introducir los datos de las nóminas y en diciembre tendrán únicamente 8 días.

Explicaron que la tramitación se complica porque los datos se envían a Hacienda en bloques de 15 personas, y si Intervención detecta una "problemática" en la documentación de una de ellas, "arrastra al resto" del bloque y son "echadas todas atrás". Como medida para reducir esto, la DT prometió que a partir de ahora enviará los datos en bloques más pequeños de 2 o 3 personas a pesar de que esto supondrá "un mayor esfuerzo para el personal administrativo".

Aunque la Directora Territorial ha garantizado que "en diciembre cobrará todo el mundo", los sindicatos han exigido "medidas extraordinarias y excepcionales" para un pago lo más pronto posible, sin necesidad de esperar al día oficial de diciembre. Conselleria de Educación no ha contestado a las cuestiones planteadas por este diario.

Relación tensa con Rovira y anuncio de protestas

Esta crisis de impagos ocurre en un momento de marcada tensión y confrontación entre los sindicatos y la Conselleria de Educación, liderada por José Antonio Rovira. Los sindicatos han criticado duramente la gestión, señalando que el profesorado que "sostiene el sistema educativo" no puede vivir "sin saber cuándo van a cobrar por su trabajo".

El Stepv, de hecho, pidió recientemente la dimisión del conseller Rovira por sus declaraciones durante la comisión de investigación de la dana realizada en el Congreso de los Diputados esta semana, en la que dijo que él no era responsable de la seguridad de 800.000 estudiantes y 80.000 docentes.

Los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga para el 11 de diciembre "si la Conselleria no se sienta a negociar mejoras salariales y de condiciones laborales antes de esa fecha". La falta de estabilidad salarial "contribuye a la desmotivación, frena la captación de talento y deteriora la calidad del sistema educativo", según CSIF, que también ha recordado que el profesorado valenciano ya está entre los peor remunerados del país.

El objetivo de las movilizaciones es primeramente una "negociación urgente" con el nuevo president Juanfran Pérez Llorca para "revertir la brecha salarial y laboral que arrastra el profesorado valenciano respecto al del conjunto del estado".