Circulación
Tráfico en València: Atascos en la V-30 y Ronda Nord
Consulta el estado del tráfico y las carreteras en Valencia
E.Martínez
Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia según han informado las competentes de regulación de tráfico, Dirección General de Tráfico y Guardia Civil de Tráfico. En estos momentos los principales accesos a la ciudad sufren retenciones debido a un tráfico denso y lento. La V-30, la A-3 , la A-7 y la Ronda Nord sufren retenciones a estas horas de la mañana.
En estos momentos hay retenciones importantes en la V-30 sentido A-7, en la Ronda Nord en los tramos de Burjassot y Paterna. También hay retenciones en la Autovía de Torrent a la altura de Picanya
Estas son las retenciones de las principales vías;
En la A-3 en el km 319.0 carril cortado. En el entronque con la A-7 km 337.0 - 338.0 en Riba-roja de Túria congestión de tráfico.
En la V-30, hay varios kilómentros de retención en el km 7.0 - 10.0 a la altura de València - Mislata. También en esta vía del km 9.0 - 8.0 en Xirivella. En el km 15.0 - 13.0 a la altura de Paterna.
En la CV-36 el tráfico es lento en el km 2.3 - 0.1 a la altura de Picanya.
En la A-7 km 342.0 - 337.0 congestión de tráfico. En el km 342.0 - 337.0 Torrent - Quart de Poblet retenciones. En los km 342.0 - 343.0, retenciones por un accidente.
En la Ronda Nord, km 1.5 - 0.0 a la altura de Paterna - Quart de Poblet, retenciones. En el km 3.5 - 3.0 congestión del tráfico por un accidente. En el km 3.0, carril cortado.
En la V-31, a la altura de los kilómentros 13.3 - 11.0 retenciones en la entrada a València.
En la V-21 hay retenciones en los kilómentros 17.0 - 18.0 a la altura de Alboraia.
