El acuerdo para finalizar la huelga de FP se firmará el 9 de diciembre

Conselleria y sindicatos firmarán el acuerdo que pone fin a la huelga indefinida de FP el próximo 9 de noviembre. Así lo ha informado el Stepv, sindicato mayoriatio del sector.

La firma del acuerdo se ha aplazado más de una semana debido a la dimisión de Mazón y el Gobierno en funciones. Tras la toma de posesión de Maria del Carmen Ortí como Consellera de Educación se podrán rubricar las condiciones que ponen fin a la huelga.

Los paros comenzaron el pasado 3 de noviembre y durante más de un mes han dejado sin clase a miles de alumnos en toda la Comunitat. El comité de huelga ha informado que esperará a la firma del acuerdo para desconvocar las protestas.

Gobierno en funciones

Una vez ha tomado posesión el nuevo gobierno, con Juanfran Pérez Llorca a la cabeza, "la Conselleria ha fijado el 9 de diciembre como fecha para firmar el acuerdo y enviará próximamente el documento definitivo, a pesar de que han informado que se han aceptado las últimas propuestas del colectivo, fundamentalmente que los contratos estén modificados como muy tarde el 15 de diciembre, para tener garantías que se aplicará el acuerdo de forma inmediata", explica el comité de huelga en un comunicado.

Este órgano recalca que esperará a la firma del acuerdo para desconvocar la huelga indefinida, "pero todo apunta a que el documento definitivo será aceptado por el colectivo y, finalmente, se procederá a la desconvocatoria del paro", auguran.

El profesorado experto y especialista celebra que, "finalmente, la Conselleria ha negociado una solución para el colectivo". En ese sentido, consideran que "la convocatoria de la huelga indefinida y el seguimiento masivo de esta ha sido la clave para llegar a un acuerdo con la administración".

El acuerdo

Conselleria y docentes han llegado a un acuerdo por el que la jornada será de 33 horas (antes eran 37) y se obliga al profesorado experto y especialista a tener dos años de experiencia laboral en el sector productivo del que imparten clase en los últimos 8 años.

Según explica Educación "se amplía de cuatro a ocho años el período máximo para acreditar una experiencia laboral de dos años de una actividad profesional remunerada directamente relacionada con la materia. Estarán exentos de este requisito aquellas personas que, a 1 de septiembre de 2025, acrediten al menos tres años de servicios prestados como personal experto en sectores productivos o profesorado especialista, en centros educativos públicos de titularidad de la Generalitat Valenciana".

El profesorado experto

El profesorado experto es una figura que actúa como conexión con el mundo laboral de todos los ciclos de FP. Es una persona con mucha experiencia en un trabajo relacionado con la FP, que además da clase al alumnado para que puedan tener una visión y un conocimiento muy práctico de las cosas.

Es una figura muy valorada, pero en los últimos años ha sufrido un cambio legal que la ha puesto patas arriba. Antes los propios centros escolares escogían a su profesorado experto, pero ahora eso se ha cambiado por un sistema de bolsas similar al del resto de docentes.

Un sistema que, según critican los profesores, no funciona todo lo bien que debería y está provocando retrasos. "Mañana a lo largo del día saldrá el listado y la contratación esperamos que sea de 15 días a un mes, pero los chicos están ya en las aulas, así que van a estar sin un profesor por lo menos ese tiempo", cuenta un docente experto.

El decreto, curiosamente, nació para tratar de paliar la precaridad de este profesorado, que tenía que hacer un contrato nuevo cada curso y era designado a dedo por la dirección del centro. En su lugar, se ha creado un sistema de bolsas y plazas, similar a cualquier otro de la administración pública, lo cual ha mejorado las condiciones del profesorado que ahora son contratados de manera indefinida frente a los contratos de 6 o 9 meses que tenían hasta el curso pasado.