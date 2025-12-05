Directo: Pérez Llorca afronta la remodelación del segundo escalón de la Generalitat

Juanfran Pérez Llorca comenzó la semana con la organización de su toma de posesión como 'president' y la terminará con dos plenos del Consell a su espalda en un intento de confeccionar el nuevo organigrama del Ejecutivo autonómico, el cuarto de la legislatura. Así, tras la toma de posesión de los consellers el jueves y la primera reunión del nuevo gabinete, este viernes el Gobierno valenciano vuelve a reunirse con el objetivo fijado en la remodelación del segundo escalón. En su primer encuentro ya rediseñaron el área de Presidencia, con destitución de las personas más próximas a Carlos Mazón, y este viernes continúan los nombramientos.