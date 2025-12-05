Tribunales
La jueza de la dana cita a Basset, jefe del operativo de la dana y a otro cargo del núcleo duro de Mazón
La magistrada incorpora a la causa de la dana los mensajes que la consellera Salomé Pradas intercambió con Carlos Mazón y José Manuel Cuenca
Nuevas testificales dictadas por la jueza de la dana en la causa que investiga las 230 muertes del 29 de octubre. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha dictado junto a la letrada de la administración de justicia del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja una providencia y una diligencia de ordenación en la que cita a declarar a dos protatgonistas relevantes de la dana de 2024.
Por una parte cita a declarar el 14 y 19 de enero al inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos y mando operativo de la emergencia del 29 de octubre, el bombero, ya jubilado, José Miguel Basset, uno de los dos técnicos a quien los responsables políticos de la dana han responsabilizado estos meses del retraso en el envío del Es Alert.
Basset es ingeniero técnico industrial con cuatro décadas de experiencia en la gestión de crisis de emergencias, especialmente grandes incendios forestales. El jefe operativo de la Emergencia admitióv en la comisión de investigación sobre la dana de la Diputación de València haber tenido dudas dudas por los efectos indeseados de los Es Alert enviados a las 20.11 y 20.57 horas del 29 de octubre de 2024 porque era la primera vez que se usaba esta herramienta.
Basset también es el testigo clave para aclarar otro detalle que nadie explica a la jueza da la dana: la retirada de la vigilancia de los bomberos forestales en el barranco del Poyo. “No podía saber que se habían retirado porque el jefe operativo jamás lo comunicó expresamente, como ya consta en autos”, apunta Pradas su defensa en un reciente escrito.
El otro testigo citado el 22 de enero es el secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García. Salomé Pradas recurrió a García en las dos ocasiones en que el presidente de la Generalitat Carlos Mazón le colgó el teléfono cuando la consellera intentó localizarlo (a las 19.10 y 19.36 horas), según recoge el auto de la magistrada de la dana.
