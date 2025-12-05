Levante-EMV y Caixabank premian el talento joven con un total de 20.000 euros

Una oportunidad única. Así es la XIII edición de los Premios Talento Joven, unos galardones que regresan, en una nueva convocatoria, para premiar y reconocer los cinco mejores proyectos desarrollados por la juventud valenciana. Un total de 20.000 euros en forma de beca, divididos en 4.000 por categoría que, al igual que los valientes que se animen a apostar por sus metas e inscribirse, también podrían ser tuyos.

Esta iniciativa, impulsada por Levante-EMV y CaixaBank, parte de un propósito claro: encontrar historias que impacten y que puedan ser un ejemplo para la sociedad, especialmente para los y las jóvenes que residen en la Comunitat Valenciana.

Inscribirse a los Premios Talento Joven no solo es muy sencillo, sino que apenas te quitará tiempo. Lo único que debes hacer es acceder a la web de la convocatoria y rellenar el formulario que aparece. La fecha límite para presentar las candidaturas es el 26 de enero de 2026.

Requisitos

Entre los requisitos, se encuentran ser valenciano o valenciana, residir en la Comunitat Valenciana, tener entre 18 y 35 años de edad y cumplir todas las especificaciones de las bases para las distintas categorías -Ciencia, DeporteEmpresaCultura y Acción Social-.

Asimismo, las candidaturas para estos galardones podrán inscribirse de forma personal o siendo propuestas por un tercero, particular, grupo de personas, institución o administración.

En el formulario web se solicitarán datos como el nombre completo y foto del candidato o candidata, fecha de nacimiento, currículum vitae con toda la trayectoria profesional, enlace al perfil de LinkedIn y los datos de contacto para que la organización se pueda poner en contacto contigo.

También hay un apartado en el que se pueden compartir todos los detalles del proyecto que se encuentren convenientes, al igual que adjuntar un texto de presentación, imágenes y hasta enlaces de interés.

Votaciones

Una vez finalizado el periodo de inscripción, se procederá a la apertura del periodo de votación popular. Así pues, del 27 de enero hasta el 2 de febrero de 2026, cualquier persona podrá votar de manera gratuita por su candidatura favorita en la página web de los Premios Talento Joven. Las iniciativas más votadas por el público en cada una de las categorías del certamen accederán directamente a la final.

A las y los designados por el público, se sumarán los tres elegidos en cada categoría por el jurado profesional de los premios, conformado por Levante-EMV y CaixaBank con voces destacadas y expertas en las grandes áreas que reconocen los galardones, que se reunirá para deliberar entre el 3 y el 7 de febrero.

Así, se conformará un elenco de 20 propuestas que competirán por alzarse con el galardón de la XIII edición de los Premios Talento Joven de la Comunitat Valenciana. El nombre de los ganadores o ganadoras se dará a conocer en la ceremonia de entrega de los reconocimientos, el 26 de febrero de 2026. Cada categoría, además de los 4.000 euros en forma de beca, estará premiada con una estatuilla conmemorativa.