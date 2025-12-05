El líder de los neonazis de Castellón cogió la baja pocos días antes de ser detenido

El supuesto cabecilla del grupo de tres detenidos por presuntamente pertenecer a la organización neonazi The Base, David D. G., se tomó una baja pocos días antes de ser detenido por la Policía Nacional, según confirmaron ayer a Mediterráneo fuentes municipales de Onda, su localidad.

Este joven alrededor de los 25 años, acusado de pertenecer a una organización que busca el fin de los estados occidentales, se encontraba realizando un cursillo ocupacional del Ayuntamiento. En concreto, David D. G. fue admitido en dos escuelas talleres: una de ellas titulada Operaciones básicas de restaurante y bar, y la otra Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización.

Cursos financiados y doble vida

Estos dos talleres organizados por el consistorio ondense están financiados por Labora, dependiente de la Generalitat Valenciana y cofinanciado por la Unión Europea. Fuera de clase, tanto David D. G. como sus compañeros en The Base tenían una cara muy distinta en la que, según las investigaciones de la Policía Nacional, estaban dispuestos a cometer ataques terroristas selectivos.

La Policía Nacional, de hecho, reveló que no podían «esperar más» para atraparlos ante el riesgo de que pudieran efectuar alguna de estas acciones violentas. Pocos días antes de la macrooperación que lo ha llevado a prisión, el líder, David D. G., decidió cogerse la baja del último cursillo de empleo que estaba realizando y en consecuencia dejó de ir a clase. Ahora, está en prisión provisional.

Perfil en los talleres

Antes de eso, la persona del Ayuntamiento que tenía más contacto con él en los talleres aseguró que asistía con regularidad a las sesiones de los cursillos. Añadió además que nunca tuvo problemas con los profesores que lo tuvieron en los talleres de Labora.

Las mismas fuentes indicaron que para ser aceptado en estos cursillos hay que contar con ciertos criterios objetivos de puntuación. David D. G. obtuvo la máxima puntuación debido a su riesgo de exclusión social y a otros motivos.

Presente en la Cruz del Ribalta

Este rotativo confirmó ayer que este presunto neonazi es uno de los involucrados en altercados el día que se derribó la cruz del Parque Ribalta en Castelló en 2023. Este joven protagonizó entonces un vídeo que se viralizó y que ahora ha vuelto a la palestra con su detención por pertenencia a organización terrorista y captación, adiestramiento con fines terroristas, y tenencia ilícita de armas.

En dicho vídeo, mientras derribaban la cruz, se le puede oír vociferando consignas como «que os cuelguen de la soga, hijos de puta», «os pasaremos por encima como en el 36, cabrones».