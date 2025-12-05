Llorca concreta el fallo de la Generalitat en la dana: "Faltó previsión"

"Faltó previsión". Es el diagnóstico de Juanfran Pérez Llorca sobre los errores, o el error en este caso, que cometió la Generalitat en la gestión de la dana del 29 de octubre. El president, además de pedir perdón a los familiares de las víctimas mortales y damnificados por la riada en nombre de la Generalitat, había señalado estos días que el gobierno autonómico que entonces pilotaba Carlos Mazón "no estuvo a la altura" y había reconocido fallos, sin concretarlos. Su nuevo portavoz, Miguel Barrachina, tampoco quiso explicitarlos este jueves.

Este viernes sí ha verbalizado ese error durante su primera visita oficial como jefe del Consell, que ha sido precisamente a Picanya, plena zona cero de la tragedia y que además está gobernada por un socialista, Pep Almenar. Otro claro gesto con el que busca alejarse del proceder de Mazón, quien apenas se dejó ver públicamente por las localidades más afectadas por la riada, y recobrar la normalidad institucional.

"Faltó previsión", ha señalado el nuevo president a orillas del barranco del Poyo, triste protagonista de la dana y a donde ha acudido a supervisar el avance de las obras. Pérez Llorca ha abierto luego el foco para añadir que esa falta de anticipación fue "general" y que "todas las administraciones no estaban preparadas". Además, en clara alusión al Gobierno de España pero sin citarlo, ha agregado que "también faltó respuesta en los días siguientes" a la riada.

En todo caso, ha indicado que la Generalitat "ha asumido sus responsabilidades" con las dimisiones de la consellera al frente de la emergencia, Salomé Pradas, y del propio Mazón y ha pedido "no polemizar". "Hay que pensar en el futuro", ha pedido antes de remarcar que las administraciones "tienen que tener humiladad y reconocer sus errores, porque si no no hay soluciones".

Y de nuevo apelando al Ejecutivo central, ha considerado que "sería bueno" que "otras administraciones también tuviesen humildad" y siguiesen esa estela de pedir perdón y admitir sus errores propios.

"Nadie nos habló de víctimas" el 30 de octubre

Pese a sus intentos de alejarse de la herencia de Mazón, la actualidad judicial ha llegado hasta Picanya. El president ha sido preguntado por los chats aportados ante la jueza por Pradas con sus conversaciones con Mazón y su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, que revelan que el entonces president conocía de la existencia de un fallecido en Utiel a las 16.28 horas del 29-O.

Llorca no ha querido pronunciarse al respecto por no haber tenido acceso todavía a las informaciones y se ha limitado a mostrar "respeto" por la instrucción y su deseo de que "se esclarezca" lo acontecido y "todo el mundo sepa qué pasó".

Aun así, ha asegurado que incluso al día siguiente Mazón no le comunicó fallecimientos en una reunión celebrada en el Cecopi. Mazón convocó en l'Eliana a todos los síndics de las Corts y entonces Llorca ocupaba ese cargo. "La información fue que no había constancia oficial de víctimas. Habrá que entender que hasta que no hay confirmación ese dato no se puede utilizar", ha dicho.

Unas declaraciones llamativas dado que el propio Mazón ya abrió la puerta a que hubiera muertos en su primera comparecencia en el Cecopi a las 21.30 del 29 de octubre, un extremo que confirmó en una segunda atención a medios cerca de la medianoche. El expresident se contradijo a sí mismo recientemente en el Congreso, cuando aseguró que no tuvo constancia oficial hasta las 5 de la mañana.