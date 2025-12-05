Vaivén
López Miras toca la pandereta a González Pons en el Parlamento Europeo
La Navidad ha llegado al Parlamento Europeo y a la cuenta de Instagram de Esteban González Pons. Pero lejos de hacerlo a ritmo de villancicos (al menos, los clásicos), lo ha hecho con un trovo murciano dedicado especialmente para el eurodiputado del PPCV que ha contado, además, con la participación pandereta en mano entre sus músicos del presidente de esta región, Fernando López Miras.
"Con la vuelta del folklore, no me falta la razón; de mis coplas las mejores, es para Gonzalez Pons", canta el alcalde de Aledo, Javier Andreo, quien lleva el protagonismo de la actuación. Tal muestra de cariño musical vía folklore la ha agradecido el también vicepresidente del Parlamento Europeo en sus redes sociales. "La Cuadrilla de Aledo con su alcalde, Javier, y al fondo, el genial López Miras celebrando la Navidad en el Parlamento Europeo y regalándome un trovo murciano. Gracias", ha escrito.
