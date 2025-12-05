Una jura mayoritariamente en valenciano y sobre la Biblia

El nuevo Consell de Juanfran Pérez Llorca ha echado a andar este jueves tras la toma de posesión de los nuevos once consellers en un acto celebrado en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat y tras el que el recién estrenado president ha prometido un "salto cualitativo" de este gobierno, el quinto de una legislatura plagada de sobresaltos.

La mano de los consellers antes de pronunciar su jura del cargo se apoyó sobre un libro de destacado volumen que, visto de frente, tenía las páginas doradas: la Biblia. Un elemento que ha marcado el acto y que ya estuvo en las anteriores asunción de responsabilidades de los consellers con Carlos Mazón al frente, pero que no lo hizo en los de Ximo Puig.

El libro sagrado del catolicismo no solo ha acompañado en la mesa por donde han pasado los miembros del Consell a l'Estatut d'Autonomia y la Constitución, desplegados sobre el escritorio, sino que ha tenido el protagonismo de ser donde se han apoyado las manos de los consellers. Ese papel lo ha destacado después la publicación oficial de las Corts en redes sociales donde además de la imagen de Llanos Massó, presente en el acto, se ha colgado una fotografía de primer plano de la Biblia.

Ha habido unanimidad en la fórmula empleada por los dirigentes del Consell y todos han jurado el cargo. Cinco lo han hecho en castellano (Susana Camarero, José Antonio Rovira, Marciano Gómez, Miguel Barrachina y Nuria Martínez) y seis en valenciano, entre ellos los tres fichajes de Pérez Llorca, quien curiosamente prometió el cargo en su toma de posesión en las Corts. Así, han empleado la lengua propia Pepe Díez, Vicente Martínez Mus, Elena Albalat, Mari Carmen Ortí, Juan Carlos Valderrama y Marián Cano.

"Sin perder un minuto"

Tras el protocolo, Pérez Llorca ha tomado la palabra y ha destacado que el nuevo Consell "se pone en marcha ya" sin "perder ni un minuto". "Somos conscientes del momento en el que nos encontramos y conocemos las prioridades", ha asegurado.

El president ha anunciado que esta nueva etapa supondrá un "salto cualitativo" respecto a la era de Carlos Mazón, ya que conocen "qué ha funcionado" en materia de la recuperación de la dana, una de las prioridades.

El popular ha abierto el foco y ha incidido en el peso que le otorga a la vivienda: "Podemos hacer todavía más por el que es el gran problema de la sociedad", ha dicho antes de comprometerse a "seguir avanzando en igualdad, familia e infancia".

También ha situado como "primera responsabilidad" el "garantizar que la confianza pública no se resienta", y ha repetido su voluntad de "tender puentes" con otras fuerzas políticas, instituciones o agentes sociales, evitando "debates estériles", y de "rendir cuentas" con la ciudadanía.

Sin olvidar su tono de alcalde del que siempre presume, se ha comprometido a que su Consell sea un "instrumento para servir al pueblo" y a "trabajar como un equipo" y con la "mano tendida" a "todos". "Y todos son todos, con todos se avanza", ha concluido.

Catalá: "No vale cualquiera"

Al acto solemne han acudido múltiples cargos institucionales del PP, como la alcaldesa de València María José Catalá o los presidentes de las diputaciones de Valencia y Castelló, Vicent Mompó y Marta Barrachina, respectivamente.

Catalá no ha escondido su satisfacción por la confección de un Consell en el que Pérez Llorca ha incluido gestos hacia ella en busca de destensar unas relaciones enturbiadas desde la reunión del ahora president con los barones provinciales, un movimiento que se interpretó como un intento de cortar el paso a un posible ascenso de la alcaldesa, muy bien vista en Génova, al Palau.

Tampoco ha escondido su posible influencia en la llegada de nuevos perfiles como Pepe Díez o Mari Carmen Ortí. "Conozco a varios de ellos", ha destacado. La dirigente popular ha celebrado que es un gobierno "muy preparado", ha felicitado al president por su "ejercicio de responsabilidad, serenidad y sensatez" y ha manifestado que la sociedad pide personas profesionales en los cargos públicos.

Así, ha indicado que van a trabajar "por los valencianos" y no estarán "al ruido ni a la gresca", porque la gente espera "trabajo y menos ruido". Tras señalar que está "satisfecha" de tener una Generalitat y un Consell que están "a la altura de las circunstancias", ha destacado que los nuevos cargos son "personas muy preparadas".

"Tenemos que trasmitirle a la sociedad que no vale cualquiera para gestionar el dinero público y las responsabilidades públicas. Creo que las personas que son técnicamente solventes son, desde luego, un alivio para una sociedad que pide personas profesionales al frente de los cargos públicos", ha añadido ante los medios.

"Queda muchísima faena por hacer"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha expresado que lo realmente importante es "volver a coger la marcha, porque queda muchísima faena por hacer", ha instado a los nuevos equipos a comenzar a funcionar y ha afirmado que la Diputación continuará trabajando para que los municipios afectados por la dana recuperen la normalidad

También ha acudido como invitada la consellera de Hacienda y Economía saliente, Ruth Merino, la única representante del Consell de Carlos Mazón que sale del gobierno valenciano. A su llegada al Palau, se ha limitado a manifestar a los periodistas: "Todo fenomenal".