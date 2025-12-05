Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pilar Bernabé: "La Constitución no es un texto inmóvil"

En el acto por el Día de la Constitución han participado el periodista de Levante-EMV Gonzalo Sánchez, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; la presidenta de la AVL, Verónica Cantó; la jefa de Meteorología de À Punt, Victoria Roselló, la escritora Puri Mascarell y el deportista paralímpico, David Casinos

Acto por el Día de la Constitución en Delegación del Gobierno

Acto por el Día de la Constitución en Delegación del Gobierno / Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana

Redacción Levante-EMV

València

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha presidido el acto institucional con motivo del Día de la Constitución Española junto al secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. “La Constitución nos exige un profundo respeto por lo que somos: un país plural, diverso y profundamente democrático”, ha dicho Bernabé, quien también ha señalado que “no es un texto inmóvil. Es un horizonte, un contrato que nos exige responsabilidad y lealtad”.

En la celebración de los 47 años de Constitución y, con ellos, 50 años de libertad democrática, “España ha aprendido a reconocerse y a escucharse”, ha destacado la delegada. Bernabé ha añadido que “nada de lo que hoy tenemos estaba escrito, fue una conquista, un pacto entre generaciones que entendieron que la democracia no fue un regalo, sino un legado que se defiende día a día”.

Pilar Bernabé en el acto por la Constitución

Pilar Bernabé en el acto por la Constitución / Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana

Participación de Levante-EMV

En el acto institucional han participado el periodista de Levante-EMV Gonzalo Sánchez, que ha leído un artículo de la Carta Magna.

También han participado el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verónica Cantó; la jefa de Meteorología de À Punt, Victoria Roselló; la profesora de literatura de la Universitat de València y escritora Puri Mascarell y el deportista paralímpico David Casinos.

Todos ellos han leído artículos fundamentales de la Carta Magna de los españoles, que “representan muy bien los avances sociales que España ha logrado”, ha dicho la delegada del Gobierno. El acto ha concluido con la actuación del grupo valenciano Tardor, que ha interpretado los temas ‘Vull que comprem una casa’ y ‘Hi havia una ciutat’.

