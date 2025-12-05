Mazón ya es pasado en el PP de Alicante: el partido retira de la sede sus carteles

Cambio de "look" de la sede del Partido Popular en la ciudad de Alicante. El local, ubicado en un bajo de la avenida Benito Pérez Galdós, entre la avenida General Marvá y la calle Segura, ha reorganizado su decoración tras la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

El afectado ha sido su antecesor, el dimitido Carlos Mazón, que anunció su renuncia el 3 de noviembre, un año y cinco días después de la dana de la provincia de Valencia, que provocó 230 muertos y ha acabado costando el cargo al ya expresidente, muy criticado por la gestión de su gobierno aquel día, fundamentalmente por la falta de avisos y por su ausencia durante la tarde de las inundaciones.

Hasta la toma de posesión de Pérez Llorca, celebrada este martes, tres de los seis pósteres visibles eran de Mazón y procedían de la campaña electoral para las elecciones autonómicas de 2023, en las que el ahora expresidente se acabó imponiendo con 40 diputados y fue investido con el apoyo de Vox. El lema “sonríe, ya viene el cambio”, se observaba en algunos de estos pósteres. Un lema ahora utilizado por la izquierda tras la salida de Mazón.

Imagen de la sede del PP en Alicante / Jose Navarro

En la pared lateral se veían cuatro carteles: dos de Mazón, uno del alcalde de Alicante y presidente local, Luis Barcala; y otro Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del PP. Las imágenes de estos dos últimos políticos estaban intercaladas con otros dos carteles de Mazón.

A su vez, en la pared frontal, se veía otra imagen de Mazón junto a una del alcalde, Luis Barcala, visibles justo en la entrada al interior de la sede.

Retirada de carteles

Tras la toma de posesión, este reparto desapareció con la retirada de las imágenes del expresidente de la Generalitat. La pared lateral se ha quedado con las imágenes de Barcala y de Feijóo (por este orden), un póster para cada uno; y la entrada cuenta con una distribución idéntica en la pared frontal. Hay que sumar otro cartel de Barcala en la vitrina situada en la parte izquierda de la puerta de la entrada, con una imagen del alcalde con el lema “Alicante avanza” y el logo del partido.

Curiosamente, las imágenes de Feijóo muestran su aspecto anterior, cuando aún usaba gafas (las dejó de llevar en octubre de 2024) y con el lema de la campaña de las elecciones generales de 2023: “Es el momento”.

Las paredes de la sede reservan espacio para la incorporación de imágenes del líder autonómico, que posiblemente llegarán en el próximo periodo electoral y que no se sabe si serán del presidente Juanfran Pérez Llorca o de algún otro candidato alternativo.