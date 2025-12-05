Sanidad abre la puerta a que cada hospital decida los perfiles de sus médicos en futuras OPEs

Cada hospital de la sanidad pública valenciana podrá estipular criterios y baremos diferentes a la hora de ofertar plazas médicas mediante un concurso de méritos, ahora los criterios son comunes; y, además, podrá prorrogar sin límite las plazas en comisión de servicios cuando se mantengan las necesidades de su autorización, cuando en la actualidad tienen un límite de dos años. Son algunos de los cambios planteados por la Conselleria de Sanidad en el borrador del nuevo decreto del reglamento de selección y provisión de plazas del personal estatutario del Sistema Valenciano de Salud, que sustituirá al aprobado en 2017 por el Botànic, y que otorgará -si se mantienen los artículos con su formulación actual- mayor potestad a la gerencia de cada departamento de salud para seleccionar los perfiles del personal médico, especialmente, y del resto de trabajadores. El artículo 48 permite, de forma excepcional, a personal "ajeno a la Administración" presentarse a puestos de carácter directivo.

El texto ha sido remitido a los sindicatos y se debatirá este viernes en una mesa técnica, donde estos podrán presentar sus alegaciones y propuestas de cambio. A priori, la propuesta no gusta especialmente porque aumenta la "arbitrariedad" en los procesos selectivos e "introduce baremos diferentes" para cada hospital y proceso, como critica Eva Plana de UGT, quien señala que se "vuelve a permitir comisiones como antes, que duraban una eternidad". "Tanto los procesos selectivos como los criterios para la movilidad interna quedan a disposición de la arbitrariedad de los departamentos", añade Yolanda Ferrández de CCOO.

De 30 a 45 kilómetros

En este apartado, hay también cambios importantes. Si el decreto de articulación de las agrupaciones sanitarias interdepartamentales (ASI) o macroáreas permitía desplazar "forzosamente" al personal durante 90 días a un máximo de 30 kilómetros desde su puesto original. El borrador amplía esta distancia a 45 kilómetros e, incluso, permite ocupar un "puesto de trabajo distinto al de origen, dentro de la misma categoría y, en su caso, especialidad". Además, siguiendo el criterio ya establecido en el decreto de las ASI y que se ha formalizado en las ofertas públicas de empleo (OPEs) cerradas este año, el personal tomará posesión de la plaza, pero está no estará asignada a un centro de salud u hospital, como hasta ahora, sino a una macroárea, lo que aumenta las posibilidades de movilidad forzosa para el personal. "Esta medida no incluye garantías de motivación y control que proteja la conciliación y estabilidad del personal", agrega Marga Almajano de Intersindical.

Sindicatos sanitarios en una protesta frente a la Conselleria de Sanidad. / L-EMV

En adición, Plana explica que hay artículos que siguen criterios contradictorios. Por ejemplo, el borrador establece una permanencia mínima de dos años y de tres en plazas de difícil cobertura antes de solicitar un traslado; en las segundas, es ya una condición sine qua non del concurso de méritos que adjudicará más de 900 plazas en estos departamentos recientemente publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Sin embargo, permite solicitar una comisión de servicios desde el mismo instante en el que se toma posesión de la plaza, cuando ahora se debe esperar un año. Una muestra más de la "arbitrariedad", según los sindicatos consultados.

"Gran retroceso" en derechos

El borrador introduce reduce el impacto de criterios de género, con la desaparición de las referencias al Plan de Igualdad, y de garantía para las personas con diversidad funcional; por ejemplo, elimina el porcentaje mínimo de plazas reservadas a este colectivo en las oposiciones y bolsas. En el terreno de la igualdad, desde UGT critican que la movilidad por género tiene "un desarrollo muy básico", lo que supone una "reducción de derechos para la mujer", y que se eliminan las convocatorias extraordinarias para las mujeres de parto o de baja por maternidad existentes hasta ahora. "Es un gran retroceso al pasado -, afirma Almajano-, con el que se pierde todo lo adelantado con el decreto de 2017". Una de las principales críticas es el abanico de posibilidades de Sanidad en cada convocatoria porque los criterios comunes "se han reducido al mínimo mínimo", alega Ferrández. En la misma línea, se expresan desde CSIF quienes critican la "redacción excesivamente abierta en aspectos clave como la movilidad del personal sanitario" y añaden: "Supone un retroceso respecto al decreto vigente de 2017".