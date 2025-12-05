Tráfico en València: Varios kilómetros de retenciones en la V-30 a la altura de Mislata

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia según han informado las competentes de regulación de tráfico, Dirección General de Tráfico y Guardia Civil de Tráfico. En estos momentos los principales accesos a la ciudad sufren retenciones debido a un tráfico denso y lento. La V-30, la A-3 , la A-7 y la Ronda Nord sufren retenciones a estas horas de la mañana.

En estos momentos, la zona más complicada es la V-30 donde hay varios kilómetros de retenciones que también está afectando a la CV-36 en dirección A-7 hacia Mislata. En la A-7 hay también importantes retenciones ya que un vehículo está parado lo que ha provocado que se cierre el carril derecho y esto suponga que haya complicaciones en el la circulación de esta vía en este tramo.

Hacía el Puerto, en la zona de Xirivella, también hay problemas de circulación. En la CV-36, en la Autovía de Torrent desde Picanya hacia Valencia, también es lenta la circulación.

Estas son las retenciones de las principales vías;

En la A-3 en el km 324.0 hay un incidencia por un vehículo ardiendo a la altura de Chiva. En el entronque con la A-7 km 337.0 - 338.0 en Riba-roja de Túria congestión de tráfico. En el km 346.7, obstáculos en la vía.

En la V-30, hay varios kilómentros de retención en el 15.0 - 13.0 a la altura de Paterna . En el km PK 10.0, carril izquierdo cortado. Retenciones en los km: 8.0 - 10.0, 10.0 - 13.0, 7.0 - 10.0 a la altura de València - Mislata.

En la CV-36 el tráfico es lento en el km 2.3 - 0.1 a la altura de Picanya.

En la A-7 km 358.4 en Picassent un accidente. En el km 311.1 en el Puig de Santa Maria, vehículo detenido, carril derecho cortado. En los puntos 327.0 - 324.5 en Paterna, retenciones.

En la Ronda Nord, km PK 1.5 - 0.0 a la altura de Paterna - Quart de Poblet, retenciones. En PK 1.0 - 0.0 a la altura de València - Paterna.

En la V-31, a la altura de los kilómentros 3.0 - 6.0 retenciones a la altura Silla - Beniparrell.

En la V-21 hay retenciones en los kilómentros 17.0 - 18.0 a la altura de Alboraia.

