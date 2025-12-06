Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barrachina: "Somos una zona libre de peste porcina"

El conseller de Agricultura rebaja el "alarmismo" y califica de "normal" que aparezcan jabalíes muertes

Barrachina y Mus, durante la rueda de prensa

Barrachina y Mus, durante la rueda de prensa

Redacción Levante-EMV

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha asegurado en Castelló que “no ha habido ningún caso en la Comunitat y podemos afirmar que somos una zona completamente libre de peste porcina”. El integrante del Consell también ha señalado que “se han realizado más de 200 análisis y todos han sido negativos”.

Barrachina, que ha hecho estas declaraciones tras su reunión con el vicepresidente del Consell, Vicente Martínez Mus, para elaborar el plan de choque contra la sobrepoblación de jabalíes en la Comunitat Valencina, ha añadido que “agradecemos que los ciudadanos nos comuniquen cada vez que encuentran un cadáver y, ante la cantidad que hay en la autonomía, es normal que aparezcan jabalíes muertes”.

Noticias relacionadas y más

Consumir carne de cerdo

También quiso recordar que “el consumo de carne de cerdo no provoca ninguna afección al ser humano y es saludable y deseable que se siga consumiendo”. Además, pidió que “no cunda el alarmismo porque no hacemos ningún favor a los ganaderos”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
  2. Pradas avisó de un fallecido en Utiel a las 16.28 horas y Mazón respondió desde El Ventorro: 'Igual a las 19 horas vamos al 112
  3. Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
  4. Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas el confinamiento por Forata por ser un “lío jurídico”
  5. Pradas asegura que el día de la dana le ordenaron no molestar a Mazón sobre las 14 horas
  6. Así es el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana: las nuevas incorporaciones y las caras que siguen con Pérez Llorca
  7. La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
  8. Llorca diseña un gobierno con tres vicepresidencias, dos conselleries más y da la portavocía a Barrachina

Feijóo: "Mazón ha dicho aquello que considera que es verdad"

Feijóo: "Mazón ha dicho aquello que considera que es verdad"

Llorca llama a "recuperar puentes" entre la Generalitat y el Gobierno

Llorca llama a "recuperar puentes" entre la Generalitat y el Gobierno

Colas para vacunarse de la gripe en pleno puente en València

Colas para vacunarse de la gripe en pleno puente en València

Barrachina: "Somos una zona libre de peste porcina"

Barrachina: "Somos una zona libre de peste porcina"

Conselleria descarta casos de peste porcina en la Comunitat Valenciana pese a las sospechas en los primeros análisis

Conselleria descarta casos de peste porcina en la Comunitat Valenciana pese a las sospechas en los primeros análisis

El grado de discapacidad supera los 61.000 expedientes en lista de espera y tarda un año y medio

El grado de discapacidad supera los 61.000 expedientes en lista de espera y tarda un año y medio

Sanidad no da por extinguido el contrato con Sanitas por el Hospital de Manises hasta que no pague las liquidaciones pendientes

Sanidad no da por extinguido el contrato con Sanitas por el Hospital de Manises hasta que no pague las liquidaciones pendientes

La gripe y covid siguen al alza y Sanidad se abre a vacunar con y sin cita

La gripe y covid siguen al alza y Sanidad se abre a vacunar con y sin cita
Tracking Pixel Contents