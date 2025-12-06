Barrachina: "Somos una zona libre de peste porcina"
El conseller de Agricultura rebaja el "alarmismo" y califica de "normal" que aparezcan jabalíes muertes
El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha asegurado en Castelló que “no ha habido ningún caso en la Comunitat y podemos afirmar que somos una zona completamente libre de peste porcina”. El integrante del Consell también ha señalado que “se han realizado más de 200 análisis y todos han sido negativos”.
Barrachina, que ha hecho estas declaraciones tras su reunión con el vicepresidente del Consell, Vicente Martínez Mus, para elaborar el plan de choque contra la sobrepoblación de jabalíes en la Comunitat Valencina, ha añadido que “agradecemos que los ciudadanos nos comuniquen cada vez que encuentran un cadáver y, ante la cantidad que hay en la autonomía, es normal que aparezcan jabalíes muertes”.
Consumir carne de cerdo
También quiso recordar que “el consumo de carne de cerdo no provoca ninguna afección al ser humano y es saludable y deseable que se siga consumiendo”. Además, pidió que “no cunda el alarmismo porque no hacemos ningún favor a los ganaderos”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
- Pradas avisó de un fallecido en Utiel a las 16.28 horas y Mazón respondió desde El Ventorro: 'Igual a las 19 horas vamos al 112
- Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
- Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas el confinamiento por Forata por ser un “lío jurídico”
- Pradas asegura que el día de la dana le ordenaron no molestar a Mazón sobre las 14 horas
- Así es el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana: las nuevas incorporaciones y las caras que siguen con Pérez Llorca
- La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
- Llorca diseña un gobierno con tres vicepresidencias, dos conselleries más y da la portavocía a Barrachina