«Entendemos muy bien a quien lucha por salir adelante»

Cintillo Foro Comarcal Camp de Morvedre / L-EMV

El Camp de Morvedre vive un momento de transformación profunda. Tras décadas en las que el sector servicios ha tenido un peso predominante en la economía local, la comarca se encuentra en plena transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la reindustrialización y el refuerzo del tejido empresarial. Así lo explica Miguel Montagut, director de zona de Caixa Popular, entidad con una presencia histórica en Sagunt y con un papel cada vez más activo en el acompañamiento financiero al territorio. Lo hizo en el Foro Más que Empresas de la comarca del Camp de Morvedre organizado por Levante-EMV con el impulso de la Vicepresidencia Primera del Área de Comarcalización de la Diputación de Valencia, Caixa Popular, Veolia y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)

«Actualmente, en el Camp de Morvedre el sector servicios tiene un dominio claro en la economía», afirma Montagut. Sin embargo, añade que la fotografía está cambiando rápidamente. «Estamos en un momento en el que se está apostando por una reindustrialización que, estoy convencido, va a convertir la comarca en un eje vertebrador del desarrollo». Esta transformación, sostiene, abre la puerta a un escenario inédito: «Sagunt y su comarca pueden convertirse en un referente logístico e industrial dentro del eje mediterráneo, con todas las oportunidades y también con todos los retos que ello supone».

Vinculación con el territorio

En este contexto de crecimiento y expectativas, Caixa Popular refuerza su vinculación con el territorio. La entidad cooperativa lleva más de dos décadas asentada en Sagunt, donde ha consolidado una relación de proximidad con empresas, comercios y familias. «Somos una entidad cooperativa valenciana, muy vinculada al territorio», recuerda Montagut. «Ese conocimiento que tenemos —esta banca diferente, cooperativa y más social— nos permite dar respuesta a los retos que se van generando en la comarca».

José María Montagut, en plena intervención. / Daniel Tortajada / Daniel Tortajada

Entre esos retos destacan las nuevas necesidades de financiación que surgirán a medida que avance la industrialización y aumente la población residente. Montagut detalla que pymes, micropymes, comercios y empresas familiares afrontarán procesos de adaptación, modernización y ampliación de actividad. Y en paralelo, el incremento del movimiento económico tendrá impacto directo en el comercio local y en la demanda de servicios financieros por parte de las familias.

Uno de los elementos que diferencia a Caixa Popular es su estructura cooperativa. «Somos una cooperativa y los trabajadores somos socios», subraya Montagut. Esa condición, dice, se traduce en una manera particular de entender la banca: «Tenemos un espíritu de proximidad y entendemos muy bien al empresario y al comerciante que luchan por salir adelante».

Necesidades financieras

Esa cercanía, que forma parte de la identidad de la entidad, es la que permite detectar con precisión las necesidades de cada sector y anticiparse a los movimientos económicos del territorio. «La proximidad que mantenemos con las empresas, el comercio y las asociaciones de la población nos permite dar respuesta a las necesidades financieras de este crecimiento», afirma.

«Cuando veníamos hacia aquí se podía observar cómo está cambiando la fisonomía del entorno y todo el potencial que tenemos por delante», afirma Montagut

Montagut asegura que el cambio ya se percibe de forma evidente. «El crecimiento se ve en las oficinas, en los comercios, en las empresas familiares», señala. La transformación también se hace visible en el paisaje urbano. «Cuando veníamos hacia aquí se podía observar cómo está cambiando la fisonomía del entorno y todo el potencial que tenemos por delante», afirma.

Con este horizonte, Caixa Popular se prepara para reforzar su presencia en la comarca y acompañar a empresas y familias ena etapa que se prevé determinante para el futuro de Sagunt y de todo el Camp de Morvedre. Una etapa en la que, según Montagut, la clave será combinar desarrollo económico, arraigo territorial y una banca que ponga el foco en las personas.