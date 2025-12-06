Colas para vacunarse de la gripe en pleno puente en València

Insólito. Primer día de puente y algunos centros de salud habilitados para la vacuna contra la gripe no dan abasto. Uno de ellos es el centro de salud Fuente de San Luis, donde se ha habilitado para los vecinos de Malilla y barrios cercanos la opción de vacunarse sin cita previa para los mayores de 18 años. esta mañana desde las 9:00 y hasta las 14:00 horas. Desde primera hora, las colas no han cesado entre otros motivos porque solo había una enfermera destinada a los inyectables.