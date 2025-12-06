El día grande de los buscadores de "chollos" y los curiosos por el coche chino

Varias personas hacen fotos a la aglomeración en las escaleras mecánicas de la parada de Metrovalencia Les Carolines-Fira. En Feria València se juntan este sábado dos eventos multitudinarios, y el metro viene al límite de su capacidad. Se trata del Maratón, con la Expo 42K Feria València (un espacio que incluye la recogida de dorsales) y la Feria del Automóvil. En esta última, que se celebra desde el viernes hasta el lunes 8, miles de personas han acudido a pasar el día, buscar coche para ellos o sus hijos, abrir maleteros y tocar volantes de los nuevos coches chinos o rastrear chollos. El descuento de feria y las dudas sobre el futuro del coche eléctrico protagonizan muchas de las conversaciones.

Regina ha venido con su pareja, Toni, aunque busca un coche para ella. “El que tengo es muy viejo y toca renovar”, explica. Los requisitos los tiene claros: pequeño, relativamente alto y, sobre todo, no eléctrico. “Lo difícil es la carga, yo lo guardo en un garaje alquilado y no sé si me van a dejar poner un módulo de carga”, justifica. No es la primera vez que vienen, aunque asegura que el año pasado el objetivo era solo “mirar”. Aunque no necesita renovar su vehículo, Toni también aprovecha para echar un vistazo. Reconoce que las marcas chinas le han convencido bastante. “Es un toque de atención a los fabricantes europeos, que están vendiendo plástico a 35.000 euros”, dice. Cree que muchos de estos nuevos fabricantes asiáticos tienen materiales y acabados “casi de gama alta” con una diferencia de precio que merece la pena.

La Feria del Automóvil, este sábado / Fernando Bustamante

Los coches chinos: "Se están asentando"

Amparo también ve los coches MG, Lynk o BYD con buenos ojos, aunque prefiere darles un poco de tiempo. “Esas marcas se están asentando”, considera. Aunque ha venido, en principio, para que su hijo y su nuera se compren un coche nuevo, a su marido y a ella les ha picado el gusanillo de renovar también el suyo. En el pabellón 1, Amparo está abriendo el maletero de un coche Ford y comprobando el tamaño en relación a su bolso. Es probable que lo haga más veces, porque todavía no tiene una idea clara de lo que quiere. Por eso, le gusta especialmente que en la feria estén todas las marcas en un mismo espacio. Solo sabe que no quiere que sea 100% eléctrico. “Tendrá que ser híbrido”, afirma.

El sonido que hace Amparo al cerrar de nuevo el maletero es la música de fondo en los pabellones: puertas, capós y algún cláxon. Por toda la zona de exposición hay algunos puntos que concentran el interés, como un Jeep subido en un pedestal, o el “cybertruck”, un coche de Tesla cuya forma picuda y tamaño llaman tanto la atención que se ha organizado una cola para subirse. “Este coche es una roca”, dice un hombre. “Un tanque, literal”, contesta otro.

El Cybertruck de Tesla / Fernando Bustamante

El coche eléctrico: del "futuro" a la incertidumbre

A Diego no le importa la marca, ni la procedencia de la empresa fabricante. Se guía solo por el tamaño. Su hijo bebé Luca mira con expresión de sorpresa un coche Lynk granate. “Necesitamos un SUV o un coche más grande, porque yo tenía un deportivo pero se me ha quedado pequeño”, admite, señalando con la cabeza a su hijo en brazos y al carro que arrastra su pareja. También Juan y Ana buscan un coche para su hijo, pero este acaba de entrar en edad de conducir. Están en el stand de Ford y discrepan sobre si es conveniente o no que la compra final sea de un vehículo eléctrico. “Es el futuro y ya lo estamos viendo, cada vez hay más infraestructuras de carga, mira por ejemplo en los centros comerciales”, dice Ana. Pero su marido no lo ve tan claro. Lo que pasará en el futuro, dice, es que si triunfa el eléctrico se buscarán formas de paliar la disminución de ingresos por impuestos sobre los combustibles fósiles. “Ya verás como se inventarán un impuesto a la electricidad”, afirma.

Mucha gente camina por los pabellones a un ritmo más relajado. Se nota que han venido a pasar la mañana, y algunos ya se sientan en las mesas de la zona central, entre perritos calientes y tacos procedentes de los “food trucks”. Pero otros se mueven rápido, con la mirada fija en las marcas, modelos y precios, como José, Carlos y Vicente, que han venido a ver vehículos de ocasión.

La Feria del Automóvil, este sábado / Fernando Bustamante

Persiste la esperanza de un “chollo”, aunque se han dado cuenta de que cada vez es más complicado. “Hay alguna cosa, pero chollos chollos ya no”, lamenta Carlos. Cree que hay compradores más rápidos, que han venido “nada más abrir la feria”. Los tres se muestran resignados a buscar entre “los saldos”. Y creen, sobre todo, que la actitud hace mucho frente a los vendedores. “Algunos reaccionan según te vean la cara”, asegura. Cerca de ellos, una pareja cree haber encontrado el coche de sus sueños, un Hyundai apoyado en un pedestal elevado. “Este coche es un pepino, es enorme, es un castañón”, resume el hombre. Lo toca como se toca algo inalcanzable.