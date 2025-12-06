Feijóo: "Mazón ha dicho aquello que considera que es verdad"
El presidente del PP asegura que su partido ha "pasado página" en Valencia con la sucesión de exjefe del Consell
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado que el PP ha "pasado página definitiva" en la Generalitat Valenciana tras la salida del Gobierno del expresident Carlos Mázon, quien ha dicho "aquello que considera que es verdad".
A su llegada a los actos de celebración del Día de la Constitución en el Congreso, Feijóo ha sido preguntado por los últimos mensajes publicados el viernes de Mazón y la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, que cuestionan la versión dada por el expresident.
Feijóo ha afirmado que está "convencido" de que Mazón ha dicho "aquello que considera que es verdad" y ha añadido que no tiene "nada más que añadir" sobre los posibles cambios de versiones de Mazón.
Según el líder del PP, Mazón "ha asumido sus responsabilidades políticas al máximo nivel", mientras que no hay un solo político socialista en España que las haya asumido en los últimos años.
Mazón ha hecho declaraciones, ha comparecido en les Corts y en el Congreso de los Diputados, ha insistido el líder del PP, quien además ha recordado la presencia en el Congreso del nuevo president, Juanfran Pérez Llorca.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
- Pradas avisó de un fallecido en Utiel a las 16.28 horas y Mazón respondió desde El Ventorro: 'Igual a las 19 horas vamos al 112
- Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
- Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas el confinamiento por Forata por ser un “lío jurídico”
- Pradas asegura que el día de la dana le ordenaron no molestar a Mazón sobre las 14 horas
- Así es el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana: las nuevas incorporaciones y las caras que siguen con Pérez Llorca
- La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
- Llorca diseña un gobierno con tres vicepresidencias, dos conselleries más y da la portavocía a Barrachina