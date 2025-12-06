La gripe y covid siguen al alza y Sanidad se abre a vacunar con y sin cita

La gripe y el covid siguen al alza en la Comunitat Valenciana. Según la última actualización del informe Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira) , correspondiente al periodo entre el 24 y el 30 de noviembre, la incidencia se sitúa en 923 casos por cada 100.000 habitantes. Frente a los 787,8 casos por cada 100.000 habitantes de la semana pasada, la tasa ha aumentado, impulsada por el aumento de la transmisión de la gripe ; la covid y el virus respiratorio sincitial (VRS).

Como viene repitiéndose durante las últimas semanas, la franja de edad con mayor número de contagios es la de entre 0 y 4 años, con 3.662 casos por cada 100.000 habitantes. La que más preocupa, la de los mayores de 65 años -son los que más complicaciones sufren derivadas de contagiarse- se queda en 767,5. Aun así, son los mayores de 80 años los que mayor incidencia de casos graves registran con 92,5 puntos de incidencia.

Vacuna con y sin cita

La Conselleria de Sanidad ha reforzado la vacunación para evitar el mayor número de contagios posible. A la campaña de vacunación con cita, que lleva ya en marcha semanas, se suma la posibilidad de vacunarse sin cita previa.

Archivo - Imagen de archivo de vacunas contra la gripe, en un centro de salud / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Es decir, que en los centros de salud se está vacunando a las personas que acuden sin cita, pero también se mantiene la vacunación calendarizada, que permite organizar la previsión de viales y la actividad asistencial. La finalidad, apuntan, es facilitar la vacunación y lograr la mayor cobertura posible.

Eso sí, indican que esa flexibilización no es una instrucción concreta debido al aumento de contagios, sino una medida preventiva general para reducir el contagio. Las citas tienen prioridad, pero si hay huecos se está acogiendo también a los que no han pedido con antelación la inoculación.

Sanidad ya recomendó usar mascarilla

Desde la semana pasada, la Conselleria de Sanidad recomienda el uso de la mascarilla en los centros de salud y hospitales de la Comunitat Valenciana ante el repunte, que la semana pasaba ya comenzaba a atisbarse, de los casos de gripe de las últimas semanas. Así lo transmitió a todos los departamentos de salud a través de una instrucción después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, i nstara a las comunidades autónomas a adoptar un plan de contingencia común frente a la gripe .

En concreto, se recomienda la mascarilla quirúrgica en casos de personas con síntomas de virus respiratorios cuando se encuentren en espacios compartidos, si bien también se insta a usarla al personal sanitario y a los acompañantes de los pacientes.