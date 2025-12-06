La IA transformará uno de cada cinco empleos en la Comunitat Valenciana, según la UPV

Un estudio del Instituto Universitario de Investigación en Inteligencia Artificial, VRAIN por sus siglas en inglés, de la Universitat Politècnica de València (UPV) avanza que en la Comunitat Valenciana uno de cada cinco empleos están expuestos al poder transformador de la inteligencia artificial (IA) generativa. La economía valenciana está en línea, según el VRAIN de la UPV, al resto del panorama nacional, donde en global la exposición estructural a la IA está entre el 18 y 22 % del empleo dependido de la actividad económica de cada provincia.

Según el informe preliminar 'Inteligencia Artificial y empleo; perspectiva territorial y de género' elaborado por un equipo del VRAIN de la Politècnica, el empleo femenino presenta una mayor exposición a la IA que el masculino con una brecha que oscila entre 1,3 y 3 puntos porcentuales. La investigación, basada en datos del Instituto Nacional de Estadística, indica que la IA tiene una capacidad real de transformar el trabajo en todo el país y que esta exposición es estructural, al mantenerse estable en los años analizados (2021 y 2022).

El modelo utilizado por el VRAIN evalúa la exposición potencial, no sustitución real de empleo. Es decir, que el hecho de que un territorio presente un valor elevado exposición a la IA en la actividad laboral "no implica necesariamente que se produzcan pérdidas de empleo en esa magnitud", advierten los autores del estudio. "La literatura internacional señala que la IA generativa tiene un componente significativo de complementariedad, especialmente en actividades cognitivas y lingüísticas, y que sus efectos netos sobre el empleo dependen de múltiples factores: capacidad de absorción tecnológica, inversión en digitalización, nivel educativo de la fuerza laboral, políticas de formación y mecanismos de transición justa", se lee en el informe.

El equipo del VRAIN de la UPV que ha realizado el informe 'Inteligencia Artificial y empleo; perspectiva territorial y de género', entregando el estudio a la ministra Diana Morant. / UPV

Alicante y Valencia, más expuestas que Castellón

Los lugares con mayor incidencia de la IA en el empleo son Madrid y Barcelona, donde la exposición supera el 21,5 %. En el extremo opuesto se sitúan Soria, Zamora, Teruel, Cuenca y Palencia, con valores entre el 17,5 y el 18,5 %. En el caso valenciano, Alicante y Valencia son las provincias más expuestas, ambas con un 20,3 %, mientras que en Castellón la afectación es del 19,8 %.

Las diferencias se explican por el peso de las actividades económicas: las zonas urbanas y terciarizadas concentran más empleos susceptibles de ser transformados por la IA, mientras que las regiones con más agricultura, manufactura tradicional o construcción presentan un impacto menor.

El informe confirma que la exposición a la IA está vinculada a patrones productivos consolidados: el corredor centro-mediterráneo (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga), junto con Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, registra los niveles más altos debido al protagonismo del comercio, los servicios avanzados, la educación, la sanidad y el sector de la información. Por el contrario, comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón muestran una exposición por debajo de la media nacional.

La IA afecta más al empleo femenino

El estudio subraya una brecha de género clara: el empleo femenino está entre 1,3 y 3 puntos porcentuales más expuesto a la IA que el masculino, llegando a superarse este margen en territorios muy terciarizados. Las mujeres se concentran en sectores con mayor aplicabilidad de la IA —educación, sanidad, servicios administrativos, comercio o actividades sociales— y están infrarrepresentadas en empleos menos expuestos, como la construcción, el transporte o las industrias extractivas.

Las provincias donde la IA tiene mayor impacto en el empleo femenino son Madrid, Illes Balears, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Cantabria, Málaga, Castellón y Valencia, alcanzando o superando el 21,5 %. En Castellón, la afectación de la IA al empleo femenino es del 21,6 %, 3,3 puntos porcentuales más que en el caso del empleo masculino. En Valencia el impacto sobre el empleo femenino es del 21,5 %, 2,2 puntos por encima del masculino. En Alicante la diferencia es de 2,1 puntos de afectación más sobre las mujeres (21,4 %) que los hombres (19,3 %)

En el caso de los hombres, la exposición es menor. En provincias como Madrid, Las Palmas, Barcelona o Santa Cruz de Tenerife se sitúa en torno al 20-21%, mientras que en la España interior baja al 16,5-18 %, debido al peso de la industria y la construcción. En la Comunitat Valenciana, la menor exposición se da en el empleo masculino en Castellón (18,3 %), mientras que en Alicante y Valencia la afectación coincide en el 19,3 %.

Entregando el informe a la vicesecretaria general de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), Lola Navarro. / UPV

Una herramienta para anticipar desigualdades

El informe, elaborado por los investigadores Antoni Mestre, Xavier Naya, Manoli Albert y Vicente Pelechano del Instituto VRAIN de la Politècnica de València, ha sido presentado a representantes sindicales del Consejo Económico y Social de España (CES), la vicesecretaria general de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), Lola Navarro, en su condición de agente social de referencia en materia laboral, a los senadores en Las Cortes Generales de España, Rocío Briones, y a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

El equipo de VRAIN destaca que esta radiografía del impacto de la IA "permite anticipar desigualdades territoriales y de género, orientar programas de recualificación y apoyar políticas de transición justa.

"En un momento en el que España está desplegando estrategias nacionales de digitalización e inteligencia artificial, como la Estrategia Nacional de IA (ENIA), o el PERTE de la Nueva Economía de la Lengua o planes de digitalización contar con este análisis es necesario para asegurar una transición justa. La IA tiene el potencial de aumentar la productividad, mejorar servicios públicos y generar oportunidades de empleo cualificado, pero también puede intensificar desigualdades, si no se anticipan sus efectos de manera integral", concluye Antoni Mestre.