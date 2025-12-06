Llorca llama a "recuperar puentes" entre la Generalitat y el Gobierno

El recién investido 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que está intentando "recuperar puentes y vías de comunicación" con los afectados por la dana, pero también con el Gobierno de España. "Eso es lo que corresponde y lo que nos demanda la sociedad, la gente está cansada de crispación, de peleas, de falta de entendimiento", ha dicho en Madrid a su llegada al acto para conmemorar los 47 años de la Constitución Española. Así, ha insistido en que es necesario "trabajar en una reconstrucción física pero también moral" y ha asegurado que ya ha tenido contactos con Moncloa y que están a punto de "fijar una fecha para una reunión".

El jefe del Consell ha asegurado, además, que la Carta Magna "debe seguir siendo la base sobre la que construimos nuestro presente y futuro como país". Pérez Llorca ha subrayado que el documento de 1978 ha demostrado durante este tiempo "su fortaleza y su vigencia" y por eso mismo ha indicado que la misma "debe seguir siendo la base sobre la que construimos nuestro presente y nuestro futuro como país".

Desde la Generalitat Valenciana, en un mensaje en esta misma red social, se han sumado a conmemorar este día. "Hoy celebramos los 47 años de la Carta Magna, base del ordenamiento jurídico, de los derechos fundamentales y las libertades públicas de todos los españoles y españolas", señala la Administración autonómica.

El apunte a la Vivienda

En esta línea, la Generalitat resalta en su publicación con motivo del Día de la Constitución el artículo 47 de la Carta Magna, que recoge: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". "Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación", continúa el texto.