Llorca llama a "recuperar puentes" entre la Generalitat y el Gobierno
El president alerta que la ciudadanía "está cansada de crispación, de peleas, de falta de entendimiento"
El recién investido 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que está intentando "recuperar puentes y vías de comunicación" con los afectados por la dana, pero también con el Gobierno de España. "Eso es lo que corresponde y lo que nos demanda la sociedad, la gente está cansada de crispación, de peleas, de falta de entendimiento", ha dicho en Madrid a su llegada al acto para conmemorar los 47 años de la Constitución Española. Así, ha insistido en que es necesario "trabajar en una reconstrucción física pero también moral" y ha asegurado que ya ha tenido contactos con Moncloa y que están a punto de "fijar una fecha para una reunión".
El jefe del Consell ha asegurado, además, que la Carta Magna "debe seguir siendo la base sobre la que construimos nuestro presente y futuro como país". Pérez Llorca ha subrayado que el documento de 1978 ha demostrado durante este tiempo "su fortaleza y su vigencia" y por eso mismo ha indicado que la misma "debe seguir siendo la base sobre la que construimos nuestro presente y nuestro futuro como país".
Desde la Generalitat Valenciana, en un mensaje en esta misma red social, se han sumado a conmemorar este día. "Hoy celebramos los 47 años de la Carta Magna, base del ordenamiento jurídico, de los derechos fundamentales y las libertades públicas de todos los españoles y españolas", señala la Administración autonómica.
El apunte a la Vivienda
En esta línea, la Generalitat resalta en su publicación con motivo del Día de la Constitución el artículo 47 de la Carta Magna, que recoge: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". "Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación", continúa el texto.
