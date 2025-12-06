crisis
Conselleria descarta casos de peste porcina en la Comunitat Valenciana pese a las sospechas en los primeros análisis
Agricultura refuerza el plan de prevención e insiste en que no hay ningún positivo
La Conselleria vigila de cerca la posible llegada de la peste porcina a la Comunitat Valenciana. Tal como acaba de confirmar a este periódico, Agricultura niega que haya casos sospechosos de infección en la provincia de Castellón y asegura que no hay ningún positivo en los miles de análisis que se están realizando tanto en animales salvajes como en granjas.
Desde el departamento que dirige Miguel Barrachina explican que, de momento, se está trabajando en un gran dispositivo de control y monitorización que prevé batidas especiales para reducir el número de cabezas de jabalíes en el área próxima a la A-7 y AP7, una de las zonas con mayor presencia de jabalíes y a la vez más próximas a Cataluña.
Uno de los grandes problemas para contener esta enfermedad es precisamente que los jabalíes actúan como reservorios naturales del patógeno causante de la peste y el aumento de las poblaciones de jabalíes en los últimos años y su rápida expansión por las áreas forestales y también zonas próximas a áreas urbanas, próximas a las explotaciones porcinas.
Desde la conselleria insisten en que, de momento, no hay ningún caso confirmado de peste porcina detectada en los animales analizados en la Comunitat Valenciana
