Supersábado en València: El puente desborda el centro y obliga a cortar el acceso a la calle Colón

Que la Navidad comienza antes cada año es un comentario muy repetido, y las calles de València este sábado le dan la razón. En el centro de la capital, las luces navideñas, el árbol de la plaza del Ayuntamiento y, sobre todo, los escaparates llenos de ofertas para los regalos festivos han arrastrado a miles de personas a hacerse fotos, comprar paquetes o tomar un café incluso en una terraza, en un sábado excepcionalmente cálido para la fecha. Un fin de semana en el que se ha dado la tormenta perfecta para la masificación: el efecto Navidad anticipada, el puente festivo, las temperaturas suaves y la afluencia de visitantes para el Maratón, uno de los eventos deportivos más internacionales de la ciudad. Todos estos factores han obligado a la Policía Local de València a cortar al tráfico a las calles Colón y Xàtiva, como si fueran Fallas, cerrando sus dos principales accesos: Puerta del Mar y la calle Russafa.

La salida del metro de Plaza España por la calle San Vicente es un hervidero de gente. A pocos metros, una terraza está casi llena y, solo unos locales comerciales más allá, gente de todas las edades abarrota una juguetería, posiblemente pensando en regalos. En San Agustín, donde hay una pequeña feria de navidad, hay una cola no muy larga en torno al tren. No es muy extensa porque es la hora del espectáculo piromusical en la cercana plaza del Ayuntamiento, que todos los sábados hasta navidad se dispara a las seis y media. Se ven jerseys con papas noeles y decoraciones con copos de nieve a pesar del calor. A las seis y media en punto, un mar de móviles abarrota Marqués de Sotelo. Nadie quiere perderse el espectáculo piromusical, que dura apenas dos minutos pero tarda 20 en desaguar al público, convirtiendo algunas zonas de la Plaza del Ayuntamiento en una auténtica ratonera durante minutos eternos. Eso sí, durante lo poco que dura, el comentario es casi unánime: “huele a fallas”.

A las seis y media, este espectáculo piromusical de la plaza del Ayuntamiento ha actuado como pistoletazo de salida extraoficial del llenazo del centro histórico y comercial. Cerca, la calle San Vicente aguardaba, expectante, el desagüe de todas las personas que han pasado un buen rato mirando al cielo. El tramo de vía comprendido entre el consistorio y la plaza de la Reina es uno de los puntos calientes de masificación habitualmente. Hace dos años, en 2023, tuvo que cerrarse al tráfico rodado poco después de haber recuperado los autobuses por el centro con el cambio de gobierno cuando los peatones desbordaron las aceras. El año pasado, en cambio, la dana y sus efectos marcaron una prenavidad de perfil bajo, con menos masificación y, sobre todo, menos ganas de celebrar.

Miles de personas pasean por el centro de València. / Marta Rojo

La calle Colón, San Viente y la plaza de Brujas, puntos calientes

Este año, el movimiento masivo comenzó el pasado fin de semana en el que ya no se pudo acceder con normalidad a las calles aledañas de la plaza del Ayuntamiento. Mientras, las vías de acceso a Colón (Russafa, Pizarro, Isabel la Católica y Conde Salvatierra) registraron un auténtico colapso, que llegaba a las grandes vías y que contribuyó a saturar Colón.

La calle Colón vista desde una bocacalle es lo más parecido a un hormiguero. Las tiendas ha concentrado a todos los que van a comprar regalos navideños con antelación. La planta baja del Corte Inglés es una autopista de personas cruzando en todas direcciones, casi sin huecos libres ni siquiera para acercarse a los expositores. Por la calle María Cristina, que lleva hasta esta superficie comercial, mucha gente se baja de las aceras a la calzada. Entre estas personas pasa una furgoneta pitando para que se aparten, probablemente con su conductor harto de esperar.

De momento, sigue abierta al tráfico la calle Jorge Juan, transversal a Colón y también muy comercial. Eso sí, el Ayuntamiento anunció que cortará los accesos desde Sorní y Cirilo Amorós a partir del 20 de diciembre y hasta el 7 de enero, ambos incluidos. En esa franja de días solo podrán acceder los vecinos con plaza de garaje. "Necesitamos analizar su posible peatonalización. Vamos a ver cómo funciona en Navidad y valoraremos el resultado porque queremos que se gane calidad para el eje del peatón", señaló en su momento la alcaldesa.

El Ayuntamiento pide evitar el coche privado

Es un escenario previsible pero complicado de gestionar. Desde el consistorio se reconocieron conscientes de que podía darse cierto desborde en las calles cercanas a la plaza del Ayuntamiento y las zonas comerciales del centro, y aconsejaban, sobre todo, evitar los desplazamientos en coche privado.

De hecho, apuntaban a la posibilidad de caminar como una de las mejores soluciones, porque, aunque el metro es la opción más rápida dentro del transporte público, el autobús circula, como es previsible, con más lentitud de cara a última hora de la tarde y la noche por la gran afluencia de personas. Además, casi veinte líneas han visto alterado su recorrido, especialmente las que entran más en el centro, donde el tránsito peatonal se prevé numeroso.