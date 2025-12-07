Denis Itxaso, consejero de Vivienda vasco: "Hay mucho agorero. Hemos topado los precios y los contratos de alquiler no han parado de crecer”

Denis Itxaso, consejero de Vivienda del Gobierno vasco, no tiene tiempo que perder. Aunque lleve a penas un año en el cargo ha desplegado una gran batería de medidas intervencionistas para tratar de frenar el recalentamiento de los precios de la vivienda en Euskadi. Está decidido en acelerar al máximo la construcción de vivienda pública, topar los precios y garantizar, a como dé lugar, el derecho a la vivienda. Sabe bien lo que se juega: "La primera vez que se tomó en serio el cambio climático en Europa fue con un gobierno de Tony Blair. El ministerio de Medio Ambiente emitió un informe detallado sobre las consecuencias de no actuar, que pesaban muchísimo más que las consecuencias de actuar. Con la vivienda pasa lo mismo, estamos perdiendo un tiempo precioso. O actuamos ya, o este asunto puede llevarnos al desastre", explica.

En provincias como Guipúzcoa ya está funcionando el control de precios y esperáis aplicarlo en el 70 % del territorio, de conformidad con los ayuntamientos en un año ¿Han podido sacar alguna conclusión?

Todavía necesitamos un poco de tiempo porque el Índice de Precios de Referencia se ha publicado de manera reciente y todavía no tenemos datos como para poder evaluar el impacto. El modelo parte de la doctrina de no imponer y no impedir. No hay nada más efectivo que la voluntad de un ayuntamiento, que es quien confecciona el plan trianual que va a ser la receta para salir del tensionamiento. A partir de ahí, se aplican una serie de medidas que emanan de la ley estatal, que básicamente son los topes y las prórrogas. Los topes a los alquileres son una medida de contención mientras somos capaces de resolver el problema de raíz. Hay un amplio consenso en que hay una enorme demanda para una escasa oferta y que lo que tenemos que hacer es acrecentar la oferta.

¿Qué efectos han observado en el mercado de alquiler con la declaración de zonas tensionadas?

Gracias al Registro Público de Fianzas estamos observando que el número de viviendas que están bajo un contrato de alquiler en Euskadi no para de crecer. Lo digo porque solemos enfrentarnos a los agoreros que dicen que con la declaración de zonas tensionadas los propietarios huyen del mercado del alquiler por inseguridad. Eso no ha sucedido.

Entiendo que ese tope va acompañado también de medidas para movilizar la oferta, y hay dos formas: incentivos o sanciones ¿Por cuál apuesta el Gobierno Vasco?

El palo y la zanahoria (risas). Nosotros somos muy partidarios de los incentivos. De hecho, tenemos el parque de vivienda deshabitada más bajo de toda España, y creemos que es el resultado de políticas continuadas en el tiempo. En materia de vivienda, los resultados se ven a largo plazo. Pero también somos partidarios de que los propietarios que persistan en mantener una vivienda vacía y cerrada, pese a todos los incentivos, deben pagar por ello. En Euskadi los ayuntamientos tienen recargos del IBI de entre el 100% y el 150%. Además, pueden aprobar un canon de 10 euros por metro cuadrado al año y va subiendo. La vivienda vacía no cumple ninguna función social, solo la de ser un activo financiero. Así que tiene que pasar por caja.

En País Vasco tenéis fuentes públicas, transparentes y fiables, pero a nivel estatal no las hay, tenemos que fiarnos de los informes de Idealista.

Yo creo que no es una buena idea informarse con eso. La ministra ha puesto como una de las tres condiciones para poder sufragar vivienda el comprometerse con fuentes de datos agregadas para que todas las comunidades puedan dar datos al Ministerio. De esta manera, el Ministerio podría publicar mensualmente los precios del alquiler, como publica el IPC o el paro. Esto se hace con registros públicos, como los que tenemos nosotros, que permiten saber cuántas viviendas en el País Vasco están bajo un contrato de alquiler. Si queremos abordar el problema de la vivienda sin prejuicios, necesitamos datos fidedignos.

El control del precio es, digamos, un torniquete, pero luego hay que operar ¿Qué medidas se proponen para a largo plazo poder estabilizar la situación?

Hay que incrementar la oferta. Esta crisis, a diferencia de las anteriores, afecta al conjunto de las clases medias. Esto tiene efectos sobre la cohesión social y económicos muy serios.

Y sin embargo, ustedes no proponen agilizar la construcción de toda la vivienda, sino de la vivienda protegida ¿Por qué?

Porque es la manera más ágil y efectiva de impactar sobre el mercado. El debate de si hay intervención o no está superado. La pregunta es cómo influir. La manera más efectiva que hemos inventado en las últimas décadas, aunque algunos no lo hayan querido mantener, es construir vivienda protegida. Si se construye en grandes cantidades, se interviene en la oferta de manera considerable. El parque de vivienda protegida es la mayor y más importante infraestructura social de un país. Tienes que ir nutriéndola y agrandándola. Cuando ya es muy relevante, 15%, 20% del parque de vivienda, como en Holanda o Austria, tienes un mecanismo muy importante para equilibrar un mercado que está desbocado.

Están constituyendo el Fondo Social de Vivienda. Si yo fuera un inversor, invertiría antes en vivienda privada por la rentabilidad más alta ¿Cómo van a atraer a inversores?

Queremos co-financiarlo con el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial. Buscamos buenas compañías, socios locales, que compartan la visión de la causa social de la vivienda a largo plazo y se conformen con remuneraciones moderadas. Estamos pensando en fondos de pensiones o fundaciones bancarias locales. Creemos que estamos en disposición de poder ofrecer rentabilidades del 5%. Ese capital lo queremos para hacer vivienda protegida en alquiler en todo su catálogo de productos.

¿Cómo de fuerte ha de ser el parque público para que de verdad influya en los precios del mercado?

Nosotros hicimos el blindaje de la vivienda protegida a perpetuidad en 2003. Y estamos haciendo algo que no está haciendo nadie: recuperar vivienda que fue protegida, perdió su calificación, y la estamos volviendo a proteger a través de la venta del derecho de superficie. En cuanto al tamaño del parque, toda la que el gobierno y los recursos público-privados permitan hacer. En suelo urbanizable, tenemos unas reservas para vivienda protegida de entre el 60% y el 75%. En suelo urbano, el mínimo es el 40%. Creemos que la vivienda es el desencadenante de muchos derechos y un factor de competitividad.

¿El problema de la vivienda tiene solución?

La tiene, si alineamos todas las herramientas a nuestra disposición y las empleamos en la buena dirección. Si ponemos al ciudadano en el centro de nuestras preocupaciones y si hacemos un análisis inteligente de las implicaciones económicas que tiene no actuar. Lamentablemente, el negacionismo que está instalado en determinada clase política, que gobierna también en la C.Valenciana, hace que se pierda un tiempo precioso

Ha dicho antes que sí que hay consensos en torno a la vivienda. Yo no creo que haya muchos ¿Por qué no hay una línea clara o al menos un diagnóstico serio de lo que sucede?

El Partido Popular en España se sitúa en una posición marginal en Europa en esta materia. La presidenta de la Comisión Europea tiene un comisario de vivienda y lanzará pronto un plan. En un congreso internacional en San Sebastián, el director del departamento de la Comisión dijo con claridad: sí a la intervención y sí a las zonas tensionadas. Cuando uno ve las políticas de Macron, en Alemania, y en el norte de Europa, yo creo que hay un amplio consenso. El problema es que estamos instalados en el negacionismo y en una política de acoso y derribo a un Gobierno, y da igual lo que caiga por el medio. Pero estamos jugando con fuego. Este tipo de realidades, cuando se enquistan, luego cuestan mucho dar la vuelta. El problema tiene solución, pero no es fácil, y cuanto más tiempo se tarda en actuar, peores serán las consecuencias. Cuidado con alimentar determinados negacionismos, porque solo alimentan a la bestia, a los extremismos y a los populismos.