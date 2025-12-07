Domingo de gloria y fiesta en el Maratón: “Corre, que la paella se enfría”

Fernando podría haber salido de casa esta mañana y haberse ido, corriendo, hasta Cullera, y habría recorrido la misma distancia que ha decidido correr por el interior de València, 42 kilómetros. La cifra ya no le impresiona tanto: no es, ni mucho menos, su primer Maratón. Empezó a correr, primero como entrenamiento, después en carreras cortas, y finalmente en pruebas, nunca mejor dicho, maratonianas, al cumplir los 40. Ahora, Fernando corre tres carreras como la de este domingo al año, de forma que este es su Maratón número 28. Correr en una mañana el equivalente a un buen tramo de AP-7 es algo a lo que ya está relativamente acostumbrado.

Quienes todavía no se acostumbran a esa demostración de potencia física y mental son su mujer, Loli, y sus amigos, que este domingo esperan, apoyados en una valla y consultando la aplicación de la prueba, a que Fernando pase por el kilómetro 15. Hace ya años que una docena de personas salen a la calle con sudaderas con sus nombres, mochilas, vuvucelas y cencerros con un logo que dice: Correr a animar. Es el nombre de su agrupación de entusiastas del Maratón, una de las cientos de ellas, con miles de personas, que se han volcado con los corredores en un domingo soleado que han llenado de vítores, pancartas y música.

Domingo de gloria y fiesta en el Maratón: València se vuelca con los corredores / Eduardo Ripoll

"Formar parte de la historia del deporte"

“Al principio salíamos a animar solo mi hija y yo”, recuerda Loli, cuya hermana también ha corrido ya una decena de maratones y ha recibido los vítores del grupo. La de madrugar para animar a un corredor durante solo unos segundos era una idea relativamente poco atractiva pero, entonces, Fernando empezó a correr maratones en otras ciudades. El ambiente festivo en València y la posibilidad de viajar empezaron a atraer al Maratón a amigos del 'runner', incluso de lejos. Una pareja, por ejemplo, viene todos los años desde Elche. Han recorrido Europa, aunque no han encontrado ningún ambiente como el que se genera en las calles de la capital valenciana. “En Alemania, por ejemplo, animan casi en silencio, y en las carreras por el resto de Europa siempre hay trozos que son casi páramos, donde los participantes corren casi solos”, reconoce. Nada que ver con la fiesta que han organizado Loli, Ceci, Encarna, Ana o Iván, que se han traído hasta al miembro más joven de Correr a Animar, Darío, que tiene solo 27 días, pero ya tiene una camiseta personalizada de talla diminuta.

Hacia las 10.30, Fernando pasa por el kilómetro 25. Todavía le da la energía como para chocar manos. Hace unos minutos, el ‘speaker’ del punto de animación de la Plaza de Zaragoza ha dicho algo que quizá Fernando ha escuchado mientras bajaba corriendo la Alameda. “Esta mañana me levanté pensando: ¿por qué no formar parte de la historia del deporte?”. Fernando puede haber pensado eso 28 veces.

Los miembros de Correr a Animar en la Maratón València 2025 / Redacción Levante-EMV

La fiesta desborda la ciudad

“A Bora Bora se va a descansar, al Maratón de València se viene a animar”. Es una de las frases que la organización del Maratón València Trinidad Alfonso Zurich ha colocado en carteles por toda la ciudad. Aunque se baten récords, aunque las proezas atléticas impresionan, lo que de verdad diferencia a la carrera que cada año desborda València es el ambiente. El buen tiempo, el puente festivo y las ganas de fiesta sacan cada año a miles de personas a la calle. No corren, pero están dispuestos a esperar durante horas y cruzarse una ciudad invadida por zapatillas deportivas y dorsales para trasladar energía a quienes sí lo hacen. Algunos son sus familiares o amigos, a los que pueden tener localizados porque los dorsales llevan un chip que los geolocaliza. Así, quienes los esperan pueden descargarse la aplicación del Maratón, introducir el número de dorsal, y tener localizado en todo momento a su corredor.

Hay miles de personas en todos los puntos del recorrido. El centro, la Alameda y la avenida de Aragón, por ejemplo, cuentan con una concentración de personas especialmente densa. Pero se puede animar por toda la ciudad. Valencia Ciudad del Running ha organizado varios puntos en los que los aficionados se pueden concentrar. Los hay, de media, cada 200 o 300 metros, y en ellos hay música, disfraces y pancartas a cargo de fallas, entidades como el Valencia Club de Fútbol o el Valencia Basket, ONG y empresas. Es difícil encontrar esos “páramos” sin animación que son más frecuentes en las pruebas en otras ciudades europeas.

"Corre, que la paella se enfría"

Hay animadores que conocen bien esas otras ciudades. Como Simon, que vive con su mujer y sus cuatro hijos en València, pero es inglés. Está esperando a Victoria, que corre este domingo su primera Maratón, después de haber superado la Media. Los niños han hecho una pancarta. “Go, mummy, run, run” y “You can do it” son algunas de las frases que se pueden leer en ella.

Otros han optado por una motivación más terrenal. “Run for Guinness”, le ha escrito Brianna a su amiga Kathy en una pancarta. Son, también, inglesas, y se turnan para correr. Es la novena Maratón de Kathy y, esta vez, le ha tocado a ella correr y a su amiga, animar. Cerca de Brianna, María y Lucía esperan a Carlos, respectivamente, su marido y su padre. Vienen de Ávila pero no es la primera vez que animan en la Maratón de València, así que saben con qué tentar a Carlos cuando pase. “Corre, que la paella se enfría”, dice su cartel. “El de València es el mejor ambiente que hemos visto y también aquí hizo su mejor tiempo, 3.13”, relata María que, contagiada por su marido, está “empezando” a correr también. Hay expectación: esta vez, Carlos se ha propuesto batir su propio récord y terminar la carrera en menos de tres horas.

Lucía con la pancarta que anima a su padre en el Maratón València 2025 / Redacción Levante

El carnaval del 'running"

En un cruce, Velas Maratón ha instalado su particular carnaval. “Las penas se van corriendo”, asegura una enorme pancarta. Hay decenas de personas con máscaras de carnaval rosa, la elección temática para el puntos e animación de este año de un club de ‘running’ que tiene alrededor de 200 socios. Casi todos corren la media maratón y la 10K, pero la Maratón es otra historia, reconocen Ángela y María José. Así que, quienes todavía no se ven preparados para correr, animan.

Hay muestras de apoyo en todos los idiomas. “Go”, dice un cartel. “Allez”, traduce otra pancarta. Tres chicas jóvenes han conseguido llamar por teléfono a una persona que está en plena carrera, a la que acaban de ver pasar. “Te queremos, te queremos, lo estás haciendo super bien, eres la mejor”, dicen. A dos kilómetros de la meta, en Porta de la Mar, el ‘speaker’ va leyendo los nombres en los dorsales para personalizar sus frases de ánimo. “Álvaro, kilómetro 40. ¡Dos kilómetros y a casa!”, le recuerda a un hombre sudoroso que saluda con la mano. “Pido un fuerte aplauso para Adri que, a pesar del dolor, sigue corriendo hasta la meta”, añade. Y, en una València tomada por el ‘running’ y la épica, decenas de personas aplauden a Adri y le desean que llegue pronto.