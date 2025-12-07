La Séquia Major de Sagunt: Regadío tradicional en el Bajo Palancia

Los regadíos relacionados con el tramo final del río Palancia, identificados con la Séquia Major de Sagunt principalmente, son referentes del patrimonio cultural relacionado con el regadío histórico valenciano. Se trata de un sistema de riego tradicional que reúne los rasgos característicos en cuanto a las tipologías de elementos funcionales destinados a la captación, transporte y uso, la adaptación al medio geográfico y la sostenibilidad. Tiene antecedentes romanos.

La Séquia Major de Sagunt y su red de cequiaje constituyen actualmente el único sistema de riego fluvial del que se nutre las huertas del valle del bajo Palancia, que ocupaban al principio del actual siglo unas 5.500 hectáreas. En tiempos pasados, el sistema de riego de esta comarca, nos referimos al Camp de Morvedre, estaba integrado por cuatro azudes: los de Algar, Estivella, Gausa y Vila. Estas presas de mampostería daban lugar a la Séquia Major de Sagunt (los dos primeros azudes), la Séquia de Gausa y la Séquia de la Vila. La unificación de esos azudes y de sus riegos respectivos se realizó a finales del siglo XVIII, mediante la redacción del “Auto del Buen Gobierno”, cuyas obras propuestas para la mejora de los riegos se desarrollaron durante los primeros años del siglo XIX.

Apuntes territoriales del sistema de riego

El regadío tradicional asociado a la Séquia Major de Sagunt, que alcanza unos 25 km de recorrido, se caracteriza por su adaptación al medio físico. Se diferencian dos dominios geográficos: por un lado, el primer tramo del río Palancia que discurre por su estrecho valle; por otro lado, el llano aluvial litoral. Unas diferencias que se manifiestan en el trazado de las acequias y en la distribución de las tierras de regadío: Algar de Palancia (21 hectáreas), Alfara de Algimia (42 ha), Algimia de Alfara (95 ha), Torres Torres (71 ha), Estivella (107 ha), Albalat dels Tarongers (101 ha), Gilet (53 ha), Petrés (68 ha), Sagunt (4.780 ha) y Canet d’En Berenguer (318 ha). Es decir, el término de Sagunt, más extenso y en el llano litoral, concentra alrededor del 85% del total.

Séquia Major Sagunt y Presa d'Algar. / Foto Estepa.

Entre los riegos más representativos, en el curso alto y medio del valle del Bajo Palancia, destacan la Séquia del Molí, que alimenta l’Horta de Baix de Algar de Palancia; la Séquia Subalterna, Xicoteta o Cequieta, que irriga l’Horta de Dalt de Alfara de Algimia y la Sobreséquia de Algimia de Alfara. En el sector de los cítricos del curso bajo, y tras el partidor de La Palafanga o Divisió dels Arcs, nacen la Séquia d’Albalat; la Séquia de Gausa, que se extiende por los términos de Estivella, Gilet y Sagunt (ribera derecha), para bonificar unas 1.500 hectáreas; el Braç Major o Séquia de Montíver (margen izquierda), responsable del avenado de las tierras septentrionales de la huerta de Sagunt, que ocupa unas 1.600 hectáreas; y por último, la Séquia de la Vila, que permite el regadío en torno a la ciudad de Sagunt, con otras 1.650 hectáreas.

Descripción somera del sistema tradicional del regadío

Tiene su origen en el Assut de Sot de Ferrer, bajo el puente de la CV-2210, acceso a la población del Alto Palancia. La Séquia Major de Sagunt fluye en un primer tramo de manera subterránea, y a continuación circula en superficie por los bancales más bajos de Las Rocheras y Las Quinchas, paraje en el que hallamos una presa de refuerzo al sistema de riego, conocida como el Assut del Mig, en la actualidad fuera de uso. El canal principal de Sagunt discurre por las faldas occidentales de Serrabogar, se adentra en el término de Algar y cruza el curso fluvial por medio de un sifón, localizado junto al Assut d’Algar.

Els Arcs en Estivella. / Foto Estepa

La Séquia Major de Sagunt discurre por la margen derecha del Palancia, y recorre, con dirección Sureste, la cola del embalse de Algar, que se halla en la confluencia entre el río y la Rambla de Azuébar. Alcanza la partida dels Arcs, en donde se alza un acueducto de dos arcos románicos de medio punto, con el que salva el Barranc de Soma y accede al municipio de Alfara de Algimia. En este término, la Séquia Major de Sagunt transita por un alcavón, que se prolonga hasta la Divisió d’Alfara, un “sistar” o partidor, lugar de partida de la Séquia Subalterna o Xicoteta, responsable de la bonificación de las huertas colindantes a los núcleos de la propia Alfara, Algimia y Torres Torres.

El canal principal prosigue por el antiguo emplazamiento del Molí d’Alfara, por las huertas de Alfara de Algimia, se alumbran unas 23 hectáreas. En la localidad de Algimia de Alfara, la acequia permite el riego de unas 60 hectáreas del espacio hortocitrícola de Baix Séquia. En el término de Torres Torres destacan varias regaderas que permiten el riego del sector oriental del término, así como la ubicación de los antiguos molinos del pueblo: la Serradora, el Molí de la Llum y el Molí de Guillem. El canal principal prosigue hacia el Barranc de les Foies, en donde se alza el acueducto homónimo y, a continuación, hallamos el sistar de La Divisió d’Estivella.

Assut Séquia de la Vila Sagunt. / Foto Estepa.

De este partidor nacen la Séquia d’Estivella, por su margen derecho, y la Séquia d’Arenes, por su margen izquierdo. La Séquia Major de Sagunt circula entre ambos riegos hasta librar el curso del río Palancia, mediante el acueducto de Els Arcs. Se trata de una obra hidráulica de factura medieval, de once arcos ojivales y de medio punto. En la margen izquierda hallamos el partidor de la Divisió d’Albalat, inicio de la Séquia d’Albalat y el Roll del Fondo. En término de Estivella hallamos la Divisió de Gausa, que data de principios del siglo XIX.

En tierras de Albalat dels Tarongers la acequia madre facilitó el funcionamiento del Molí de Canut y el Llavador dels Quatre Cantons, así como el Llavador Municipal y el Molí Vell. En dirección a Petrés, la Séquia Major salva el Barranc del Pla de l’Aljub gracias a un acueducto, y facilita el riego de unas 65 hectáreas de naranjos. En este término municipal funcionó el partidor de la Contraséquia; el partidor de Les Reixes, origen del Braç Major o de Montíber; y los molinos Malany, de Perís, de la Vila o del Poble y el de Moret.

La Séquia Major de Sagunt. / Estepa.

La Séquia Major de Sagunt se adentra a continuación en término de Sagunt, donde se prolonga por la partida de Ponera Baixa. Finaliza en la Divisió de Canet, donde da lugar a la Séquia de la Vila, que se dirige hacia el sureste, y la Séquia de Canet, hacia el este.

BIBLIOGRAFÍA

-El patrimonio hidráulico del regadío histórico en torno a la Séquia Major de Sagunt. Identificación y análisis de elementos del riego en el Camp de Morvedre. (2021) J. Hermosilla et alt.

-Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT, dirigido por J. Hermosilla.