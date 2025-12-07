Las víctimas darán la espalda a Pérez Llorca mientras el "president" siga sosteniendo a Mazón

El nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, aprovechó ayer su viaje a Madrid, donde participó en los actos de celebración del Día de la Constitución en el Congreso, para anunciar que está intentando "recuperar puentes" y "vías de comunicación" con afectados y familiares de las víctimas de la dana y que también está buscando "coordinación" con el Gobierno para la reconstrucción. Mientras tanto, en Valencia, la Associació de Víctimes Dana 29 d'octubre de 2024 encabezada por Mariló Gradolí, y la Associació Víctimes Mortals de la Dana, presidida por Rosa Álvarez, anunciaban su negativa de mantener un encuentro con el jefe del Consell mientras su antecesor en el cargo, Carlos Mazón, siga siendo diputado en Les Corts como miembro del PP y presidente autonómico de este partido.

En Madrid, Pérez Llorca aseguraba que lo que demanda la sociedad valenciana, tras la "enorme tragedia" sufrida, es "estar a la altura de lo que ellos merecen" y, sobre todo, "trabajar en una reconstrucción física, pero también moral". En Valencia, por contra, las representantes de las principales asociaciones de víctimas de la dana calficaban “inadmisible” que, tras revelarse ayer los "whatsapp" intercambiados aquel día entre Mazón, la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y el jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, el PP siga protegiendo al exmandatario, que incluso ha obtenido un complemento salarial de casi 9.000 euros y una oficina de expresidente en Alicante.

"Nos siguen maltratando"

En declaraciones primero a Levante-EMV y después en un comunicado conjunto, las víctimas exigían que el expresident abandone de inmediato su acta de diputado y la presidencia del PP valenciano y advertían de que la actitud institucional del nuevo Consell no es creíble mientras el PP mantenga al expresident como referente político. También sostenían que la confianza no se recuperará mientras quienes “ocultaron información crítica y actuaron con negligencia sigan ocupando espacios de poder, sueldo público y representación institucional”. Se refieren no solo a la continuidad de Mazón como diputado, sino a la presencia de Susana Camarero o José Antonio Rovira en el nuevo Consell o de Miguel Barrachina como su portavoz.

De hecho, las víctimas ya han descartado la posibilidad de reunirse con el nuevo presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, mientras éste no le exija a su antecesor en el cargo su acta de diputado, le expediente y reclame su expulsión del PP, partido del que Mazón sigue siendo además presidente en la Comunitat Valenciana. "Las buenas palabras no nos sirven si no vienen acompañadas de hechos -ha señalado Rosa Álvarez esta mañana en declaraciones a Levante-EMV-. Antes nos maltrataban en la forma y en el fondo. Ahora, las formas las han mejorado pero el fondo sigue igual".

Álvarez confirmó que la asociación de víctimas mortales de la dana que ella preside tenía previsto convocar una asamblea para debatir la posibilidad de aceptar una reunión con el nuevo jefe del Consell. Cabe recordar que, el día de su investidura, el propio Pérez Llorca se cruzó con Álvarez en Les Corts y le dijo “te llamaré”. “Ahora mismo, mientras Mazón siga como diputado y mientras su partido no le exija la dimisión, esta hipotética reunión no la podemos contemplar”, subrayó ayer la representantes de las víctimas mortales de la dana.

Álvarez volvió también a mostrar su sorpresa e indignación ante el hecho de que el PP no solo no haya exigido siquiera de manera simbólica la renuncia de Mazón, sino que “lo que es peor, le han dado una portavocía remunerada”.

Después de que el viernes se hicieran públicos los mensajes que se cruzaron entre ellos Pradas, Mazón y Cuenca, la presidenta de las víctimas considera demostrada la “actitud incompatible con un servidor público responsable” que demostraron los tres, y que la “responsabilidad de las muertes es exclusivamente suya”. “Los mensajes muestran de forma clara que estaban avisados ya por la mañana de lo que estaba ocurriendo. Y la única reacción que tuvo Mazón fue decir ‘cojonudo’ e irse a comer”.

Pese a todo ello, según Álvarez, “Mazón continúa estando en las Corts, tiene 9.000 euros más de complemento y un edificio en Alicante junto al jefe de su gabinete que le decía a la consellera que no podía confinar. Es que se ha juntado todo…”, lamenta, y pide que si el expresident se niega a dejar el acta de diputado, su partido lo expulse.

"Los whatsapps son crueles y vergonzosos"

También Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes Dana, confirmó ayer a este periódico que este colectivo ha decidido no reunirse con Pérez Llorca mientras Mazón siga formando parte de su grupo en Les Corts. Gradolí sostiene que los whatsapps hechos públicos ayer confirman que el expresident disponía de información suficiente sobre la magnitud de la catástrofe horas antes de que se precipitaran las muertes, y que aun así actuó con “total despreocupación”.

“Los whatsapps que se dieron a conocer ayer son crueles y totalmente vergonzosos. Y más vergonzoso es aún que se hayan tapado durante más de un año. Mantener a este señor cobrando de los valencianos y las valencianas es una vergüenza y no puede continuar así”, declaró este sábado Gradolí. La presidenta de la Associació Víctimes Dana subrayaba que Mazón “ya sabía antes de entrar al Ventorro cómo estaba la situación, que había rescates en marcha y que todo estaba mal, y pese a eso le dio exactamente igual”.

Gradolí también acusa al nuevo president, Juan Francisco Pérez Llorca, de no acompañar las palabras de disculpa con acciones coherentes. Para ella, sus gestos de conciliación “no valen de nada” mientras mantenga a Mazón en su escaño y en la estructura del PP. “Sus disculpas serán palabras vacías mientras no se acompañen de gestos reales”, dijo.

El comunicado de las víctimas

En su comunicado conjunto hecho público ayer, la Associació Víctimes de la dana 29 d'octubre 2024 y la Associació de Víctimes Mortals 29-O se muestran "absolutamente indignadas" con los mensajes y las conversaciones que el 29 de octubre de 2024 aportados por Pradas a la justicia, ya que, a su juicio, "confirman aquello que durante un año se nos negó: sí tenían la información y conocían la alerta hidrológica; ocultaron o negaron la información de riesgo; Mazón fue informado y no actuó con la urgencia que exigía la situación, y sí, nos han mentido durante meses.

Critican la actitud "potencialmente letal" del jefe de gabinete de Mazón y de las instrucciones de 'calma' o de 'no confinar' dadas en los mensajes conocidos este viernes, lo que, a su juicio, "frenó el envío de avisos masivos que podrían haber alertado a la población con tiempo". Los mensajes también demuestran, según las asociaciones, que "Mazón estaba informado y no modificó su agenda" y lamentan que se les haya estado "engañando durante un año".

"Es una infamia hacia las personas que murieron y hacia sus familias. No vamos a tolerar que se sigan encubriendo responsabilidades con eufemismos ni que se pretenda normalizar la negligencia", han advertido en su comunicado.

Feijóo: relevo de Mazón antes de Navidad

Al mismo tiempo que Pérez Llorca volvía a mostrar en público su disponibilidad a reunirse con las asociaciones de víctimas, pero debaja sin responder la pregunta de si le iba a exigir el acta de diputado a Mazón, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmaba que la decisión de dejar su acta como diputado es competencia del expresidente de la Generalitat.

En una conversación informal con la prensa en el Congreso, en el marco de las celebraciones por el Día de la Constitución, Feijóo ha dicho que lo de dejar el acta "es un asunto de Mazón".

También se ha referido a su relevo como presidente del partido en la Comunidad Valenciana y ha afirmado que intentará hacerlo antes de que acabe el año. "Si nos da tiempo en diciembre, lo haremos en diciembre", ha insistido.

Sobre los cambios de versión de Mazón sobre dónde estaba y qué hizo el día de la dana, Feijóo ha comentado que él se ha ido enterando de las distintas versiones a la vez que la prensa, mientras que el expresident ha dicho "aquello que considera que es verdad". A él no le ha contado el "minuto y resultado" de aquel día.

Finalmente, el líder del PP ha señalado que Mazón "ha asumido sus responsabilidades políticas al máximo nivel", algo que no ha hecho "un solo político socialista en España en los últimos años", por lo que hasado página definitiva" en la Generalitat Valenciana.