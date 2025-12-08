Vaivén
El Consell corrige su 'olvido' de la Salud Mental en su organigrama
Marciano Gómez tiene sobre sí el honor de ser el único conseller que permanece en el mismo cargo y sin prácticamente cambio de responsabilidades desde que asumió el puesto de conseller de Sanidad en julio de 2023. En esta última remodelación sus competencias se han mantenido prácticamente intactas (con la duda generada sobre las emergencias sanitarias), al menos, a priori. Sin embargo, al aterrizar en el DOGV el reparto de funciones una de sus direcciones generales había desaparecido: la Dirección General de Salud Mental y Adicciones.
El área que trata uno de los problemas crecientes en la sociedad, especialmente entre jóvenes y tras la pandemia, no aparecía dentro del decreto publicado el viernes en el DOGV de distribución de la estructura orgánica básica de Presidencia y las conselleries de la Generalitat. Esta ausencia ha obligado al Consell a sacar una corrección de errores el día siguiente, en sábado y festivo, donde se señalaba este olvido y se incorporaba al organigrama esta dirección general que, lleva formando parte del Ejecutivo autonómico desde hace un año encabezada por un veterano: Bartolomé Pérez Gálvez.
