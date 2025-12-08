Educación concede casi dos millones a 14 centros de Educación Especial para transporte y comedor
La convocatoria destina 1.044.630 euros al servicio de comedor y 926.370 euros al transporte escolar
La Generalitat ha aprobado la resolución por la que se adjudican ayudas por un importe de 1.971.000 euros, destinadas a subvencionar los servicios complementarios de transporte y comedor del alumnado de los centros específicos de Educación Especial de titularidad privada concertada y de corporaciones locales conveniadas durante el año 2025.
Estas ayudas tienen carácter complementario respecto a las becas, subsidios o subvenciones que las familias puedan recibir del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para cubrir los gastos de transporte y comedor. Además, permiten garantizar la continuidad de servicios esenciales que facilitan la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en condiciones de accesibilidad y equidad.
Nueve centros en comarcas de Valencia
En total, 14 centros concertados y/o conveniados recibirán financiación para cubrir los gastos derivados de estos servicios. Concretamente, 1.044.630 euros se han destinado al servicio complementario de comedor y 926.370 euros al transporte escolar.
De los 14 centros escolares beneficiarios, tres pertenecen a la provincia de Alicante y recibirán un total de 524.123,07 euros; dos están ubicados en la provincia de Castellón, con una dotación conjunta de 190.865,78 euros; y los nueve restantes corresponden a la provincia de Valencia y dispondrán de 1.256.011,15 euros. La medida refuerza el compromiso de la Conselleria de Educación con la inclusión educativa y con el apoyo a los centros que atienden al estudiantado con mayores necesidades de apoyo.
