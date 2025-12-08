¿Cuándo hay huelga de médicos en la Comunitat Valenciana?

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha decidido mantener la convocatoria de una huelga de cuatro días en toda España, a la que se suman los facultativos valencianos, para reclamar un estatuto propio. Lo han hecho después de recibir, la semana pasada, la última propuesta del Ministerio de Sanidad para modificar el Estatuto Marco, que han rechazado. De esta forma, se mantiene la huelga para los días 9, 10, 11, y 12 de diciembre. Aunque las reivindicaciones son de carácter estatal, y la administración responsable es el Ministerio, desde el CESM destacan que persisten agravios comparativos entre comunidades, como el hecho de que la jornada de 35 horas no se haya implantado todavía de forma completa en la Comunitat Valenciana y sí en otras como Castilla-La Mancha.

Su principal reivindicación es la creación de un estatuto propio para el personal médico. “Se fundamenta en la necesidad que tiene el colectivo médico de tener un ámbito de negociación diferenciado y de tener interlocutores propios ante la Administración”, destacan desde el Sindicato Médico. Han recibido la contraoferta ministerial de agrupar en un capítulo específico del Estatuto Marco normas que regulen aspectos laborales exclusivos del médico, pero creen que “no soluciona nada”. Como tampoco lo hace, dicen, la oferta de crear mesas técnicas exclusivas para abordar los problemas de los facultativos. No, al menos, “mientras la composición de esas mesas siga siendo la misma que la de la sectorial controlada por sindicatos poco o nada representativos entre el colectivo médico e incluso con intereses contrarios al mismo”.

Guardias y grupos profesionales

El otro caballo de batalla es la clasificación de los grupos profesionales. Desde el CESM denuncian que el Ministerio sigue manteniendo una estructura de grupos “de tal forma que graduados de 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos”. “El nivel de responsabilidad no es tenido en cuenta para la clasificación”, denuncian.

Además, critican que no se califica la jornada de guardias como actividad extraordinaria ni se garantiza su retribución por encima de la hora ordinaria. Esas horas, añaden, no computan como tiempo trabajado para la jubilación. “La Administración pretende que la guardia médica siga siendo el mecanismo para garantizar asistencia completa con plantillas insuficientes”, denuncian, y creen que no se les ofrecen garantías suficientes para que “no se siga obligando a los médicos a tener jornadas semanales de más de 45 horas”. “El comodín de las ‘necesidades del servicio’ sigue vigente a pesar de todo”, censuran.

Decenas de personas durante una concentración de los sindicatos médicos frente al Ministerio de Sanidad en febrero / Diego Radamés - Europa Press / Europa Press

La movilidad forzosa y el "letal comodín" de necesidades del servicio

En cuanto a la movilidad forzosa, critican que se mantenga, pese a que reconocen que en la oferta final del Ministerio se acota. Junto con el “letal comodín” de las necesidades del servicio “sigue siendo la herramienta para someter al colectivo médico a condiciones laborales injustas y discriminatorias con respecto al resto de categorías profesionales”, reprochan.

“No podemos permitir un régimen de incompatibilidades discriminatorio, y al mismo tiempo retribuciones diferentes por igual trabajo, del mismo modo que no podemos permitir la exclusividad de los mandos intermedios”, han denunciado desde el sindicato. La huelga, resumen, responde a que “un sistema de salud en el que la fuga de médicos es uno de sus principales problemas no puede poner más trabas para atraer talento”.