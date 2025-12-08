Llorca se estrena en À Punt como 'president'

¿Tiene previsto presentarse a las elecciones de 2027 como candidato del PPCV? ¿Ha hablado con el Gobierno central de la reconstrucción de la dana? ¿Cómo ha sido el primer contacto con las víctimas de la riada del 29 de octubre? ¿Qué opina sobra la política lingüística del Consell? ¿Va a presentar nuevos presupuestos para 2026? ¿Quiere que PSPV y Compromís formen parte del consejo de administración de À Punt? Son algunas de las preguntas que Juanfran Pérez Llorca responderá este martes en la entrevista que emitirá À Punt.

El dirigente del PPCV se estrenará este martes en la radiotelevisión pública valenciana como president de la Generalitat en una entrevista que la cadena autonómica emitirá a partir de las 21:30 horas. Será la primera que haga À Punt con Llorca como jefe del Ejecutivo autonómico (anteriormente ha participado como síndic de los 'populares' en las Corts y secretario general del Partido Popular en la Comunitat Valenciana), pero la segunda que se emitirá del 'president' ya que por la mañana la primera la hará la Cadena SER.

Según explica À Punt en un comunicado, la de la televisión pública se trata de una entrevista en profundidad realizada desde el Estudio 3 de À Punt pocos días después de ser investido president de la Generalitat y justo dos meses después de la última entrevista de la cadena a un president de la Generalitat: la del 9 d'Octubre a Carlos Mazón. Esta generó suspicacias por la falta de repreguntas ante algunas de las largas explicaciones dadas por Mazón.

Así, durante más de 30 minutos, Llorca responde ampliamente a las preguntas de los periodistas Amalia Sebastian y Juanma Melero, un binomio que se diferencia de la anterior entrevista de Mazón que solo hizo una periodista. También que esta se ha grabado en el plató de À Punt y no en el Palau de la Generalitat, como fue el caso del ya expresident y hoy diputado del PPCV en las Corts.

Según informa À Punt, el máximo representante del gobierno valenciano ha hablado de la próxima reunión que tendrá con Pedro Sánchez para abordar la coordinación de las administraciones para la reconstrucción de la DANA. Pérez Llorca ha reconocido “que las administraciones no han estado a la altura”. En ese sentido, Llorca ha comentado de manera abierta la relación que quiere mantener con las asociaciones de víctimas de la DANA.

¿Candidato en 2027?

A instancia de los periodistas de À Punt, también ha enumerado todos los retos que tiene por delante y la lista de reivindicaciones que tiene para el gobierno de Pedro Sánchez. Según la información remitida por la cadena autonómica, Llorca no ha eludido ninguna respuesta, ni sobre la política del PP sobre la lengua, ni sobre los presupuestos, ni la justicia o si se ve como candidato en las elecciones autonómicas de 2027.

Llorca también se ha referido al actual Consejo de Administración de À Punt y a la posibilidad de que entre a formar parte de él tanto Compromís como PSOE después de que estos dos partidos declinaran la invitación hace un año con la puesta en marcha de la nueva ley.