Los médicos valencianos se suman a la huelga de cuatro días por un estatuto propio

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha decidido mantener la convocatoria de una huelga de cuatro días en toda España, a la que se suman los facultativos valencianos, para reclamar un estatuto propio. Lo han hecho después de recibir, la semana pasada, la última propuesta del Ministerio de Sanidad para modificar el Estatuto Marco, que han rechazado. De esta forma, se mantiene la huelga para los días 9, 10, 11, y 12 de diciembre. Aunque las reivindicaciones son de carácter estatal, y la administración responsable es el Ministerio, desde el CESM destacan que persisten agravios comparativos entre comunidades, como el hecho de que la jornada de 35 horas no se haya implantado todavía de forma completa en la Comunitat Valenciana y sí en otras como Castilla-La Mancha.

Su principal reivindicación es la creación de un estatuto propio para el personal médico. “Se fundamenta en la necesidad que tiene el colectivo médico de tener un ámbito de negociación diferenciado y de tener interlocutores propios ante la Administración”, destacan desde el Sindicato Médico. Han recibido la contraoferta ministerial de agrupar en un capítulo específico del Estatuto Marco normas que regulen aspectos laborales exclusivos del médico, pero creen que “no soluciona nada”. Como tampoco lo hace, dicen, la oferta de crear mesas técnicas exclusivas para abordar los problemas de los facultativos. No, al menos, “mientras la composición de esas mesas siga siendo la misma que la de la sectorial controlada por sindicatos poco o nada representativos entre el colectivo médico e incluso con intereses contrarios al mismo”.

Guardias y grupos profesionales

El otro caballo de batalla es la clasificación de los grupos profesionales. Desde el CESM denuncian que el Ministerio sigue manteniendo una estructura de grupos “de tal forma que graduados de 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos”. “El nivel de responsabilidad no es tenido en cuenta para la clasificación”, denuncian.

Además, critican que no se califica la jornada de guardias como actividad extraordinaria ni se garantiza su retribución por encima de la hora ordinaria. Esas horas, añaden, no computan como tiempo trabajado para la jubilación. “La Administración pretende que la guardia médica siga siendo el mecanismo para garantizar asistencia completa con plantillas insuficientes”, denuncian, y creen que no se les ofrecen garantías suficientes para que “no se siga obligando a los médicos a tener jornadas semanales de más de 45 horas”. “El comodín de las ‘necesidades del servicio’ sigue vigente a pesar de todo”, censuran.

Decenas de personas durante una concentración de los sindicatos médicos frente al Ministerio de Sanidad en febrero / Diego Radamés - Europa Press / Europa Press

La movilidad forzosa y el "letal comodín" de necesidades del servicio

En cuanto a la movilidad forzosa, critican que se mantenga, pese a que reconocen que en la oferta final del Ministerio se acota. Junto con el “letal comodín” de las necesidades del servicio “sigue siendo la herramienta para someter al colectivo médico a condiciones laborales injustas y discriminatorias con respecto al resto de categorías profesionales”, reprochan.

“No podemos permitir un régimen de incompatibilidades discriminatorio, y al mismo tiempo retribuciones diferentes por igual trabajo, del mismo modo que no podemos permitir la exclusividad de los mandos intermedios”, han denunciado desde el sindicato. La huelga, resumen, responde a que “un sistema de salud en el que la fuga de médicos es uno de sus principales problemas no puede poner más trabas para atraer talento”.

Medicos Unidos por sus Derechos secunda la huelga

Secunda la huelga la Asociación Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), que cree que responde “a la situación límite que vive el Sistema Nacional de Salud y a la negativa del Ministerio de Sanidad a plantearse la posibilidad de un Estatuto del Médico”. “El médico es el pilar del sistema y Sanidad insiste, con el nuevo Estatuto Marco, en que no tengamos siquiera el derecho a negociar sus propias condiciones con la Administración”, lamentan.

Cartel de las concentraciones convocadas para el día 11 / Sindicato Médico

Entre los principales problemas del colectivo, denuncian una “sobrecarga asistencial insostenible”, con agendas “interminables” de pacientes mientras las listas de espera quirúrgicas, por ejemplo, “no dejan de crecer”. A ello suman las plantillas “insuficientes”, precariedad y alta temporalidad, así como los contratos temporales “como norma”, guardias de 24 horas remuneradas por debajo de la hora ordinaria y sin descanso suficiente o “salarios muy inferiores a la media europea”. Además, desde MUD se muestran preocupados por las agresiones físicas y verbales crecientes, 847 registradas solo en lo que va de 2025 en todo el Estado. “La ausencia de medidas efectivas de protección y la impunidad de muchos agresores han convertido el ejercicio de la medicina en una profesión de riesgo”, consideran.

Pero, en cuanto a condiciones salariales, se centran sobre todo en la “pérdida de poder adquisitivo acumulada superior al 30% desde 2009”. “Los médicos han sufrido una congelación salarial durante más de una década mientras la inflación y el coste de vida se disparan”, advierten desde la asociación, que indica que los médicos españoles son “de los peor pagados de Europa occidental para igual nivel formativo y responsabilidad”. Creen también que la falta de médicos hace que la administración delegue funciones en otros perfiles “sin la formación correspondiente”, y a ese intrusismo se suma, concluyen, la ausencia de “diálogo real” con las administraciones. “El Ministerio de Sanidad se cierra en banda y se niega a abordar la reivindicación del Estatuto del Médico”, zanjan.

El Colegio de Médicos de Castellón

También el Colegio Oficial de Médicos de Castellón (COMCAS) respalda las nuevas movilizaciones convocadas por los sindicatos contra el anteproyecto del Estatuto Marco del Personal Estatutario del Sistema Nacional de Salud, presentado por el Ministerio de Sanidad.

El presidente del Colegio de Médicos de Castellón, el doctor Carlos Vilar, ha hecho un llamamiento a la profesión médica y facultativa de la provincia a sumarse a la huelga y ha asegurado: "Debemos movilizarnos en defensa de los derechos de todo el colectivo médico. Reivindicamos unas condiciones laborales dignas que el borrador del Estatuto Marco no contempla y es incluso perjudicial para la profesión médica. Este anteproyecto está poniendo en juego la calidad asistencial".