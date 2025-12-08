Óscar Puente visita la feria del turrón de Xixona: "Es un espectáculo"

Después de que la ministra de Ciencia, Diana Morant, asistiera por segundo año consecutivo a la inauguración de la Feria de Navidad de Xixona, este domingo ha sido el turno del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha querido conocer de primera mano este evento tan ligado a la tradición turronera del municipio.

El propio ministro ha compartido su visita en redes sociales con un breve mensaje: “He visitado la feria del turrón de Xixona. Un espectáculo”, adjuntando varias fotos de su presencia en esta edición del tradicional evento.

Durante su recorrido, el político socialista paseó por los distintos puestos que cada año ponen en valor el peso que tiene para el pueblo la tradición y la elaboración artesanal de sus turrones. Además, visitó algunas fábricas para conocer de cerca el proceso de producción de estos dulces tan característicos de la Navidad.

Visita de Óscar Puente a una de las fábricas de Xixona / INFORMACIÓN

La alcaldesa de Xixona, Isabel López Galera, acompañó al ministro a lo largo de la visita y le agradeció públicamente su presencia en un certamen que cumple ya 17 años y que en esta edición cuenta con un total de 121 casetas de expositores. “Estamos encantados de recibirte en el lugar más dulce del mundo”, escribió la primera edil en su cuenta de X.

La feria en esta ocasión se desarrolla durante cinco jornadas consecutivas, hasta el lunes 8 de diciembre, en las que estará abierta en horario ininterrumpido durante la mañana y la tarde. Asimismo, también se amplía la zona gastronómica en el parque del Barranc de la Font, con más casetas y "food trucks" de cocina mediterránea, un área de pícnic con aseos y un espacio infantil con atracciones.