Promover la igualdad de género en los municipios tiene premio
La Generalitat impulsa los nuevos galardones 'Construyendo Municipios Igualitarios: Fem Igualtat. Fem Comunitat' para reconocer las mejores políticas locales contra la discriminación
La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha puesto en marcha los nuevos premios 'Construyendo Municipios Igualitarios de la Comunitat Valenciana: Fem Igualtat. Fem Comunitat', una iniciativa destinada a reconocer y promover las mejores prácticas municipales en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) establece el marco que regirá el procedimiento de concesión, los requisitos de participación y los criterios de valoración.
A este respecto, la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, ha señalado que la creación de estos galardones "supone dar visibilidad a políticas locales que incorporan la perspectiva de género de manera transversal y que impulsan proyectos innovadores destinados a mejorar la vida de las mujeres, especialmente en aquello que afecta a su desarrollo profesional, personal y comunitario”.
"Un compromiso moral"
Asimismo, Quinzá ha recordado que la igualdad “no es solo un principio legal, sino un compromiso moral y político que exige acompañar a las mujeres, nunca mirar hacia otro lado, y que la Generalitat seguirá apoyando a los ayuntamientos que impulsen medidas de conciliación corresponsable, planes de igualdad sólidos, estructuras especializadas y acciones transformadoras que permitan a las mujeres vivir sin obstáculos y participar en igualdad en la vida económica, social y pública”.
Entre los objetivos de estos premios destacan la promoción de políticas innovadoras, la visibilización de avances locales, el impulso a la participación ciudadana y la contribución directa al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, centrado en la igualdad de género. Las entidades locales podrán presentarse en dos categorías diferenciadas: municipios de más de 20.000 habitantes y municipios de hasta 20.000 habitantes. Cada edición otorgará un único premio por categoría, acompañado de un reconocimiento honorífico y de una dotación económica que se fijará en cada convocatoria según la disponibilidad presupuestaria.
El proceso de selección se realizará en régimen de concurrencia competitiva y valorará aspectos como la transferibilidad de las prácticas, su impacto real, la innovación introducida, la metodología aplicada y la calidad global de las actuaciones. Para participar, los municipios deberán contar con un plan de igualdad implantado en su ámbito territorial conforme a la normativa vigente.
