He leído últimamente varios trabajos sobre las denominadas “flash droughts”, las sequías relámpago. Conocíamos esta expresión para las inundaciones (flash floods) tan destructivas cuando ocurren porque en pocos minutos aumentan el caudal de un curso fluvial de forma extraordinaria sin que haya casi tiempo de reacción. Ahora conocemos que hay también sequías relámpago, eventos de reducción drástica de lluvias y aumento de temperaturas que ocasionan elevadas evaporaciones y ponen en jaque el abastecimiento agrario e incluso urbano de agua. Se trata de eventos más frecuentes en los países del norte de Europa, menos acostumbrados a eventos de sequía importantes frente a la región mediterránea. Pero también en España pueden desarrollarse a favor de veranos muy calurosos y otoños poco lluviosos. El término hace mención al inicio de un evento seco y no tanto a su duración total. En los últimos años algunas investigaciones han señalado que en nuestro país las sequías son más intensas, pero menos duraderas en el calendario. Recordemos las grandes sequías ibéricas del siglo XX que duraban entre 3 y 5 años. Esas sequías pertinaces que suponían una ruina en el campo español. Las últimas sequías de los 2.000 muestran una menor duración, pero si una gran intensidad en su manifestación de reducción de la precipitación. Hay que tener en cuenta también que en nuestro país no hay una única sequía, sino que podemos clasificar hasta cinco tipos de sequía en función de la región afectada y de las causas atmosféricas que las originan. Los estudios sobre sequía relámpago señalan que éstas irán a más en las próximas décadas en relación con el actual proceso de calentamiento climático y que por tanto hay que repensar los sistemas de abastecimiento de agua existentes en muchas regiones europeas. La mediterránea, en este contexto, es bastante resiliente, porque está más acostumbrada a quedarse bajo el abrigo de la subsidencia subtropical durante largas temporadas y a buscar soluciones para garantizar los abastecimientos de agua; aunque necesitamos estar preparados también para este nuevo tipo de sequías.