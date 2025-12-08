Estos son los municipios valencianos en los que ha hecho más frío la pasada madrugada

Temperaturas suaves en el litoral y mínimas bajo cero en el interior. La C.Valenciana ha vivido este fin de semana unas temperaturas minímas muy dispares. Esta pasada madrugada han sido varias las localidades valencianas que han sufrido temperaturas bajo cero. Es el caso de El Toro que ha alcanzado los -5,7ºC. El municipio valenciano de Bocairent alcanzó los -5,6 y Xixona los -5,6. Las bajas temperaturas también se han notado en Vilafranca que ha llegado a alcanzar los -4,7 grados y Morella con -3,5ºC.

El frío es muy intenso estos días por la noche en algunos municipios valencianos. / M. A. Montesinos

El tiempo para mañana

Para mañana martes, la Aemet anuncia cielos poco nubosos o despejados. Posibles brumas y bancos de niebla por la mañana en zonas del interior de Valencia y en puntos del litoral. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso.Viento flojo con intervalos de moderado de componente oeste.